752 millions de dollars de Bitcoin (BTC) à la décharge : un juge rejette la demande de fouilles du propriétaire

À plusieurs reprises déjà, nous avons mentionné l’histoire de James Howells, un habitant de Newport au Pays de Galles qui, en 2013, a vu un disque dur contenant la clé privée sécurisant 8 000 bitcoins se retrouver à la décharge en raison d’un quiproquo avec son amour de l’époque.

En octobre dernier, l’intéressé a décidé de poursuivre la municipalité en justice, faute d’être parvenu à trouver un terrain d’entente, malgré la promesse de 10 % du butin en récompense. Seulement voilà, le juge en charge du dossier a rejeté l’affaire dès la première audience, n’y voyant pas là un motif raisonnable pour porter plainte :

En effet, au regard des lois locales, ledit disque dur est devenu la propriété de la ville dès son arrivée à la décharge, une décharge contenant 1,4 million de tonnes de déchets, bien que James Howells serait parvenu à identifier une zone de recherches à 100 000 tonnes.

À ce propos, le citoyen a exprimé sa déception vis-à-vis de cette décision :

Le fait que l’affaire ait été classée dès la première audience ne me donne même pas l’occasion de m’expliquer ni d’obtenir justice sous quelque forme que ce soit. Il y aurait eu tellement plus de choses qui auraient pu être expliquées lors d’un procès complet et c’est ce à quoi je m’attendais. […] Cette décision m’a tout pris et m’a laissé sans rien. C’est le grand système d’injustice britannique qui frappe à nouveau.

Sur X, il a également réitéré cette déception, expliquant que c'était la fin de l'histoire « pour l'instant » :

I lost, they won.

Might appeal.

See what happens.

It is what it is.

End of story…

For Now!!! 🤬

— James Howells (@howelzy) January 9, 2025