-6 % sur le BTC et 695 millions de dollars de liquidations : que dire sur la « chute » du marché crypto ?

Avec une baisse de 6 % du BTC en 24 heures et des liquidations de près de 700 millions de dollars, faut-il s'inquiéter de la correction du marché crypto ? Voici nos éléments de réponse.

Correction sur le marché crypto : doit-on s’inquiéter ?

Après être brièvement repassé au-dessus de 100 000 dollars lundi, le Bitcoin (BTC) a vu son prix corriger mardi, pour atteindre désormais une baisse de 6 % en 24 heures, pour un prix de 95 700 dollars lors de l’écriture de ces lignes. Dans le reste du top 10, certaines baisses sont même encore plus marquées, à l’image des actifs suivants :

Ethereum (ETH) : -8,8 % ;

Solana (SOL) : -9,5 % ;

Dogecoin (DOGE) : -12,2 % ;

Cardano (ADA) : - 11,3 %.

Du côté des liquidations sur les plateformes centralisées, celles-ci atteignent l'équivalent de plus de 695 millions de dollars, en majorité sur des positions acheteuses, et c'est sur l'ETH que nous avons observé le plus de clôtures forcées. Pour sa part, le BTC pèse moins de 18 % du volume de liquidations :

Top 10 des actifs liquidés en 24 heures

Si l'on prend néanmoins un peu de recul, cette baisse reste malgré tout contenue dans une latéralisation que l'on observe depuis la mi-novembre, après la hausse importante initiée par la victoire de Donald Trump. Pour l'heure, il ne semble donc pas y avoir lieu de s'inquiéter outre mesure, à moins que l'actif vienne à sortir de ce range par le bas :

Cours du BTC en données quotidiennes

Concernant les raisons de la baisse dont il est question aujourd'hui, il ne semble pas y avoir de motivations précises, si ce n'est une éventuelle contagion des marchés boursiers. Par exemple, le S&P 500 a reculé de 1,11 % et 1,89 % pour le NASDAQ Composit. Au sein de ces indices, certaines valeurs ont été particulièrement touchées, comme Nvidia avec 6,22 % ou bien Tesla avec 4,06%.

En l'absence de véritable nouvelle négative inhérente au marché, nous pouvons donc mettre cette baisse sur le compte d'une simple temporisation des prix, avant qu'une direction claire ne puisse être envisagée.

