WalletConnect lance une fonctionnalité de paiements crypto qui pourrait tout changer

Alors que diverses solutions existent pour démocratiser les paiements cryptos, WalletConnect a dévoilé sa propre intégration aux terminaux d'Ingenico. Cela va-t-il remettre en question la popularité des cartes crypto ?

WalletConnect s'associe à Ingenico pour démocratiser les paiements crypto

La semaine dernière, WalletConnect a dévoilé une nouvelle collaboration avec Ingenico, une société française connue dans le monde entier pour ses terminaux de paiements par carte bancaire.

Avec ce partenariat, l’intégration de la technologie de WalletConnect peut désormais être déployée aux terminaux d’Ingenico, permettant aux commerçants d’accepter facilement des cryptomonnaies.

Jess Houlgrave, la PDG de WalletConnect, vante des règlements quasi instantanés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le tout avec des frais considérablement réduits par rapport aux paiements par carte habituels :

Prenons l'exemple d'une grande enseigne de distribution fonctionnant avec des marges réduites. Les paiements par carte traditionnels entraînent souvent des frais moyens d'environ 2 à 3 %, ce qui peut impacter significativement la rentabilité à grande échelle. Sur un volume de paiements annuel de 100 milliards de dollars, les frais de carte à eux seuls peuvent se chiffrer en milliards. WalletConnect Pay fonctionne à un coût bien inférieur. Même des réductions de frais modestes à cette échelle peuvent se traduire par des millions, voire des milliards d'économies. Ces économies peuvent être réinvesties dans les opérations, l'innovation ou répercutées sur les clients par le biais de prix plus bas.

Au delà des frais réduits, cette nouveauté offre également un avantage particulièrement intéressant aux utilisateurs crypto, à savoir l’absence de vérification Know Your Customer (KYC), ce qui se traduit par une meilleure protection de la vie privée, dans un contexte où la multiplication des agressions crypto et les fuites de données interrogent.

Comme le souligne Pavel Paramonov, le fondateur d’Hazeflow, sur X, cette subtilité peut convaincre les détenteurs de cryptomonnaies à privilégier de telles solutions face aux cartes crypto.

Pour sa part, Jay Yu, Junior Partner chez Pantera Capital, a nuancé cela en mettant en lumière un besoin de démocratisation, notamment du côté des commerçants :

Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette avancée : intégrer les terminaux de paiement directement sur la blockchain, sans dépendre des réseaux Visa/Mastercard, représente un progrès considérable. Mais ce n'est qu'un début. Pour accélérer l'adoption à grande échelle, il nous faut des indicateurs clairs, comme « Paiements en stablecoin acceptés », une formation active des utilisateurs et une expérience utilisateur intuitive qui s'appuie sur leurs habitudes.

En attendant, le 94° Coffee de Lisbonne est devenu le premier commerce physique à bénéficier de cette nouveauté, tandis qu’un déploiement plus large en Europe est attendu pour ce trimestre et le 2e trimestre.

Sources : X, annonce

