« Un sérieux dérapage des finances publiques » – Bruno Le Maire alerte sur la situation financière de la France

La France était déjà en très mauvaise posture en termes de déficit public, et celui-ci pourrait s’aggraver en 2025. C’est le message envoyé par le ministre des Finances démissionnaire Bruno Le Maire, qui avertit ainsi le futur gouvernement. Quelle est la situation ?

Bruno Le Maire publie une alerte concernant la situation financière de la France

Bruno Le Maire ainsi que Thomas Cazenave, le ministre chargé des Comptes publics démissionnaire, ont tous deux signé cette note à destination des rapporteurs généraux et des présidents des commissions des Finances des deux assemblées. Ils soulignent l’« augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités ».

Le ministre démissionnaire de l’Économie et des Finances, qui nie toute responsabilité après 7 années à Bercy, estime que la situation des comptes français va continuer de se dégrader. 16 milliards d’euros de déficit pourraient s’ajouter à la charge qui pèse sur la France, et avec des recettes prévues qui ne pourraient pas être atteintes.

Bruno Le Maire et Thomas Cazenave parlent ainsi de « sérieux dérapage des finances publiques », et invitent le prochain Premier ministre français à prendre des actions fortes afin de redresser la barre :

« Il revient au prochain gouvernement de modifier le cas échéant les éléments préparés, à la fois en matière de recettes et de dépenses »

L’aide au développement et l’agriculture dans le rouge

Les besoins en dépenses publiques sont cependant déjà exsangues pour l’année à venir et le budget alloué ne pourra pas compenser l’inflation. Selon Eric Coquerel, le président de la Commission des Finances de l’Assemblée, les documents publiés par le ministère des Finances indiquent que seuls les budgets de la défense et de la sécurité augmenteront plus vite que l’inflation. Pour le reste, ce sont de nettes baisses qui sont à prévoir :

« Les politiques les plus touchées devraient être l’aide publique au développement (-18 % sans tenir compte de l’inflation), le sport (-11 %), l’agriculture (-6 %), l’outre-mer (-4 %), l’écologie (-1 %) et la santé (-0,8 %). »

Un déficit public qui reste très élevé

Malgré ceci, le déficit public reste considérable dans l’Hexagone. Au total, il pourrait atteindre 5,6 % du PIB, voire plus. Il faut rappeler qu’il avait atteint 5,5 % du PIB en 2023, ce qui avait déclenché une procédure de déficit excessif de la part de l’Union européenne. Cette même année, la France affichait le second déficit le plus élevé de la zone euro.

La France ne dispose toujours pas de Premier ministre, plus de 50 jours après la dissolution de l’Assemblée nationale. On ne sait donc pas encore qui sera l’héritier de Bruno Le Maire. Le budget de l’État pour 2025 est cependant censé être bouclé à la mi-septembre 2025, pour des discussions au Parlement à partir du 1er octobre.

Source : Le Monde

