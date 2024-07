Top 6 des meilleures newsletters crypto en 2024

Les newsletters dédiées aux cryptomonnaies peuvent vous aider à rester informé et à prendre des décisions éclairées dans vos investissements. Voici un top 6 des meilleures newsletters crypto pour vous tenir au courant des tendances du marché, des opportunités d'investissement et des actualités économiques importantes.

Quelles sont les meilleures newsletters crypto ?

Une newsletter crypto permet de rester informé sur les dernières tendances du marché, les opportunités d'investissement et les actualités économiques importantes.

Les newsletters crypto comme celle de Cryptoast Research peuvent également offrir des guides complets pour se rendre éligible à des airdrops de tokens.

Voici un top 6 des newsletters crypto les plus pertinentes à suivre.

La newsletter crypto gratuite de Cryptoast

Vous n'avez pas le temps de passer plusieurs heures à éplucher toutes les actualités du secteur crypto ? Avec la newsletter crypto quotidienne de Cryptoast, vous ne manquerez plus aucune information importante !

Cette newsletter gratuite envoyée tous les jours à plusieurs dizaines de milliers de personnes condense le plus clairement possible les faits les plus marquants de l'écosystème crypto.

Pour s'inscrire à la newsletter crypto de Cryptoast, il vous suffit simplement de renseigner votre mail ci-dessus et de cliquer sur « S'inscrire ».

Cryptoast Research, l'offre la plus premium

Cryptoast Research est l'offre payante de Cryptoast. En devenant membre de cette communauté privée, vous accédez à du contenu premium et exclusif sur les cryptomonnaies, en plus de recevoir une newsletter ultra complète toutes les semaines.

Noté 4,6 sur 5 sur Trustpilot (84 avis), Cryptoast Research accompagne depuis plusieurs années des milliers d'investisseurs dans l'univers de la crypto.

Voici quelques-uns des avantages à rejoindre Cryptoast Research, en plus de recevoir la newsletter hebdomadaire :

Restez informé : Vous permet de connaître les derniers développements majeures dans l'industrie et leurs implications potentielles ;

: Vous permet de connaître les derniers développements majeures dans l'industrie et leurs implications potentielles ; Stratégies d'investissement : La newsletter de Cryptoast Resarch vous propose des stratégies diverses et variées, en particulier pour des protocoles de la finance décentralisée (DeFi) et pour se rendre éligible à des airdrops de cryptomonnaies . Les experts de Cryptoast Research aident aussi les membres à éviter les erreurs courantes que les investisseurs débutants peuvent commettre ;

: La newsletter de Cryptoast Resarch vous propose des stratégies diverses et variées, en particulier pour des protocoles de la finance décentralisée (DeFi) et . Les experts de Cryptoast Research aident aussi les membres à éviter les erreurs courantes que les investisseurs débutants peuvent commettre ; Analyses détaillées : La newsletter de Cryptoast Research comprend des analyses techniques et on-chain réalisées par les experts de leurs domaines respectifs : Vincent Ganne et Prof. Chaîne. Ils étudient différents scénarios possibles et le comportement des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies ;

: La newsletter de Cryptoast Research comprend des analyses techniques et on-chain réalisées par les experts de leurs domaines respectifs : Vincent Ganne et Prof. Chaîne. Ils étudient différents scénarios possibles et le comportement des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies ; Accès à des informations exclusives : La newsletter de Cryptoast Research comprend des informations exclusives et des perspectives uniques sur les marchés financiers.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Autre avantage, chaque membre de Cryptoast Research à la possibilité d'accéder aux anciennes éditions de la newsletter.

Il est important de noter que le contenu de la newsletter de Cryptoast Research n'offre pas une garantie de gain et qu'il est important de faire des recherches supplémentaires avant de prendre toute décision d'investissement.

Bankless

La newsletter de Bankless est une ressource de référence pour obtenir des informations sur les cryptomonnaies, ainsi que sur les actualités des NFTs et de la DeFi. Elle offre chaque semaine à ses lecteurs un aperçu du marché des cryptomonnaies, tout en leur fournissant des connaissances financières susceptibles de leur donner une longueur d'avance en matière d'investissement.

Bankless se distingue des autres newsletters par la variété des contenus proposés. En plus d'une newsletter hebdomadaire, l'équipe de Bankless publie des faits marquants de l'actualité quotidienne, des podcasts et des vidéos. Leur objectif est d'aider les lecteurs à se sentir en confiance pour naviguer dans le monde des cryptos.

Bankless a été cofondé par Ryan Sean Adams (investisseur crypto) et David Hoffman (ancien directeur de l'exploitation de RealT). S'abonner à la newsletter de Bankless coûte 22$ par mois, ou 210$ par an.

The Defiant

Cette newsletter hebdomadaire analyse les développements significatifs dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi). Elle informe ses lecteurs sur ce secteur en constante évolution. The Defiant offre également des perspectives sur les NFT et le Web3.

The Defiant fournit à ses abonnés des informations utiles sur la façon de se lancer dans le monde la DeFi. La newsletter suit notamment le lancement de nouvelles applications décentralisées (dApps) et protocoles. Elle met aussi régulièrement en avant les opportunités d'investissement émergentes dans la DeFi à travers des entretiens exclusifs avec des acteurs de premier plan dans ce secteur.

Lancée en 2019 par Camilla Russo, ancienne journaliste chez Bloomberg, The Defiant est aujourd'hui l'une des newsletters les plus populaires du secteur. Il est possible de s'y abonner pour 15$ par mois ou 108 $ par an. Il est également possible de tester gratuitement The Defiant pendant 14 jours.

The Pomp Letter

Créée et animée par l'auteur et investisseur crypto Anthony Pompliano, alias Pomp, The Pomp Letter est une newsletter dédiée au Bitcoin et aux cryptomonnaies, mais aussi au spectre plus large de la finance traditionnelle.

La newsletter quotidienne résume les tendances récentes et les conversations informelles avec des professionnels du secteur. Elle offre également le point de vue de Pomp sur la façon de naviguer dans un environnement qui évolue rapidement.

La newsletter de Pomp est disponible en version gratuite (1 par semaine) ou en version payante (5 par semaine). Il est possible de s'abonner à cette dernière pour 10 $ par mois, ou 100 $ par an. Devenir un abonné payant à la newsletter de Pomp permet aussi d'accéder aux archives des précédentes éditions et à des podcasts exclusifs.

Unbankd Pro

La newsletter Unbankd a vocation à rendre l'actualité des crypto-monnaies et de la blockchain aussi simple que possible. Voici comment cette newsletter est agencée :

Des analyses exclusives sur des aspects précis du marché de cryptomonnaies pour apporter à ses lecteurs un avantage par rapport aux autres médias ;

Les informations les plus importantes de la semaine sont condensées afin de faire gagner du temps aux lecteurs ;

Une analyse complète donne aux lecteurs d'Unbankd une vue d'ensemble des tendances du marché crypto.

Cette newsletter se décline en une version gratuite et une version payante. La version payante coûte 9,99 dollars par mois ou 99,99 dollars par an.

