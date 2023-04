Quelle tendance pour Bitcoin pour ce très attendu mois de mai 2023 ?

Le niveau de la volatilité a augmenté cette semaine sur le marché crypto alors que s’annonce un mois de mai très important pour les fondamentaux du marché. Au-delà du dicton sell in May and go away et après une performance haussière annuelle imposante de Bitcoin, ce sont les prochains chiffres de l’inflation et la prochaine décision monétaire de la FED qui vont fixer la tendance du cours du bitcoin ce mois de mai 2023.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/tendance-bitcoin-tres-attendu-mois-mai-2023/