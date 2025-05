SwissBorg étend son Meta-Exchange avec Hyperliquid et liste la crypto HYPE

SwissBorg continue de renforcer sa stratégie d’intégration on-chain en ajoutant Hyperliquid, l’un des DEX les plus en vue du moment, à son agrégateur de liquidité, le Meta-Exchange (MEX). Cette évolution permet également à la plateforme crypto de proposer le token $HYPE, jusqu’ici très difficile d’accès sur les plateformes centralisées.

Hyperliquid rejoint le Meta-Exchange de SwissBorg

Hyperliquid est désormais connecté au moteur d’exécution intelligent de SwissBorg, le Meta-Exchange, qui agrège les prix et la liquidité de plus de 18 plateformes (13 DEX et 5 CEX).

Cette nouvelle intégration technique marque un tournant dans l’architecture de SwissBorg, qui gagne en profondeur de marché sur les cryptos uniquement disponibles sur les exchanges décentralisés (DEX).

Déployé dans l’application SwissBorg, le MEX permet aux utilisateurs de :

Réaliser des échanges cross-chain de tokens sans passer pas un bridge (par exemple : $SOL → $HYPE) ;

Accéder à la liquidité native d’Hyperliquid tout en conservant une interface utilisateur centralisée ;

Bénéficier d’un routage optimal avec les meilleurs taux et les frais les plus bas.

Hyperliquid s'est imposé en quelques mois comme une référence dans l’univers des DEX, en particulier pour les traders. Grâce à une importante liquidité et des excellentes performances, Hyperliquid est devenu le leader des DEX sur les produits dérivés liés aux cryptos.

SwissBorg devient le seul CEX régulé en France à lister le HYPE

Conséquence directe de cette intégration : SwissBorg devient l'une des premières plateformes régulées en France à proposer l’achat du token $HYPE, en s’appuyant sur la liquidité native d’Hyperliquid.

Ainsi, SwissBorg permet désormais aux utilisateurs de convertir plus de 16 devises fiat — dont l’EUR, le CHF ou la GBP — directement en $HYPE. L’opération ne nécessite ni interface décentralisée complexe, ni portefeuille externe, rendant l’accès au token beaucoup plus simple et intuitif. Les ordres sont exécutés directement sur l’ordre book natif d’Hyperliquid, assurant une tarification compétitive et une exécution optimale.

Cette évolution incarne pleinement la vision de SwissBorg : offrir un accès simplifié et réglementé aux cryptos les plus prometteuses, tout en masquant la complexité technique propre aux DEX.

La suite : la crypto $BORG bientôt listée sur Hyperliquid

Le 22 avril dernier, SwissBorg a remporté la mise lors d’une enchère organisée par Hyperliquid, obtenant le slot #244 pour un futur listing de sa cryptomonnaie $BORG.

Même si aucune date précise du listing n’a encore été annoncée, cette victoire constitue un signal fort : SwissBorg entend faire de $BORG un actif stratégique sur les DEX, en phase avec sa vision d’un avenir on-chain. La présence de $BORG sur Hyperliquid permettra notamment de :

Augmenter le volume et la liquidité des paires liées au $BORG ;

S'offrir une exposition à plus de 500 000 traders actifs ;

Ouvrir la porte à de nouveaux produits comme des contrats perpétuels ou du trading à effet de levier ;

Renforcer la résilience de la crypto $BORG en cas de ralentissements sur la blockchain Solana.

Hyperliquid est aujourd’hui l’un des DEX les plus influents du secteur, avec des volumes dépassant régulièrement les 20 milliards de dollars en une journée, ce qui représente plus de 60 % de l’activité sur les DEX. Ce listing s’inscrit donc dans une logique de visibilité, de liquidité et d’adoption renforcée pour le token $BORG et, plus largement, pour l’écosystème SwissBorg.

