StackinSat inaugure une plateforme pour placer sa trésorerie d’entreprise dans le Bitcoin (BTC)

Le Bitcoin, un solide rempart pour se protéger de l'inflation

Vous le savez, l'inflation explose depuis maintenant plusieurs mois et cette tendance devrait malheureusement continuer pendant encore un bon moment. Conséquence directe de la crise économique liée au Covid-19 et du conflit russo-ukrainien, les prix de nombreux biens n'en finissent plus de grimper.

En effet, selon l'Insee, en février dernier, les prix à la consommation ont progressé de 3,6% sur un an. Ceux-ci avaient déjà augmenté de 2,9% sur un an en janvier.

Outre l'impact conséquent sur le pouvoir d'achat des particuliers, les entreprises sont elles aussi touchées par une inflation aussi forte et soudaine, d'autant plus que nombre d'entre elles ont accumulé de la trésorerie durant la crise sanitaire.

En cette période de forte inflation et de rareté de produits d'investissement efficaces, les entreprises ont tout intérêt à envisager sérieusement une alternative pour éviter de laisser leur capital se consumer au fil du temps. Il devient alors particulièrement intéressant pour une entreprise d'investir dans le Bitcoin.

C'est dans un tel contexte que la startup StackinSat, basée à Biarritz, ouvre son Plan Épargne Bitcoin (PEB) aux entreprises, un service permettant d'acheter du Bitcoin à intervalles réguliers en toute simplicité.

Stratégie d'investissement ayant fait ses preuves depuis les débuts de Bitcoin, celle-ci permet de lisser son point d'entrée et de réduire l'impact de la volatilité des cours.

Figure 1 : Rendement cumulé de Bitcoin et d'autres actifs sur les 10 dernières années (2011 – 2021)

Concrètement, pourquoi les entreprises ont-elles tant à gagner en utilisant ce nouveau service ? Dans une interview accordée à nos confrères de Madyness, Jonathan Herscovici, cofondateur de StackinSat, explique :

« Toutes les entreprises ont de la trésorerie dormante, qu’elles ont accumulé avec la crise sanitaire, qui peut représenter entre 5 et 10% de la trésorerie totale. On leur propose d’allouer une partie de cette trésorerie, qui ne servira pas à court terme pour l’exploitation, dans une épargne innovante ».

D'ailleurs, l'idée selon laquelle le Bitcoin agirait comme une réserve de valeur et permette de se protéger de l'inflation est partagée par la banque américaine JPMorgan. Des analystes de la firme affirmaient en octobre 2021 qu'ils percevaient le Bitcoin comme un meilleur rempart contre l’inflation que l’or.

Comment se matérialise cette nouvelle offre de StackinSat ?

Tout d'abord, il convient de préciser que StackinSat respecte les directives de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour être autorisée à proposer de tels services. En effet, l'entreprise est enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).

Concernant sa nouvelle offre, celle-ci s'adresse à toutes les entreprises basées en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Elle est accessible à partir d'un versement de départ de 1 000 € et d'un paiement récurrent de 25 € par semaine ou de 100 € par mois. Rappelons que StackinSat Pro offre 100 € de bitcoins pour tout versement initial de plus de 10 000 €.

Qu'il soit ponctuel ou récurrent StackinSat facture une commission fixe de 1,5% en euros pour tout achat de bitcoins, soit l'un des prix les plus bas du marché. Dans quelques mois, tous les clients de StackinSat, particuliers et professionnels, pourront également revendre leurs bitcoins via la plateforme, aux mêmes conditions tarifaires.

Pour le moment, les clients de StackinSat sont eux-mêmes responsables de la conversation de leurs bitcoins, mais l'entreprise compte proposer dans un futur proche une solution de coffre-fort numérique pour ceux qui ne souhaitent pas conserver eux-mêmes leurs actifs. Une option qui devrait sans aucun doute attirer un nouveau public.

Toujours pour accompagner les entreprises françaises dans leur adoption du Bitcoin, StackinSat a développé un simulateur d'inflation pour mesurer avec précision les réels effets de cette dernière, en particulier en ce qui concerne la trésorerie dormante des dites entreprises.

En un seul coup d'œil, cela permet de visualiser les effets de la baisse du pouvoir d'achat dans le futur :

Figure 2 : Le simulateur d'inflation de StackinSat

En parallèle, toujours pour aider les entreprises à faire un premier pas vers le Bitcoin, StackinSat met à disposition plusieurs ressources :

Un livre blanc « Investir sereinement dans le Bitcoin pour les entreprises » rédigé en partenariat avec le cabinet d'avocats ORWL ;

; 3 vidéos pédagogiques sur le Bitcoin ;

Un webinaire dédié à la fiscalité et comptabilité, organisé en partenariat avec ORWL et Mr Capital, qui aura lieu le 19 avril 2022.

👉 Retrouvez toutes ces ressources sur la plateforme StackinSat

Source des images : StackinSat

