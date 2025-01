Le SOL peut-il poursuivre sa hausse et franchir la barre des 300 dollars ? Analyse technique de Solana au 21 janvier 2025

Solana peut remercier le génie – ou la folie – du nouveau président américain et de ses équipes crypto. Alors que le SOL montrait déjà une reconstruction haussière prometteuse ces derniers jours, le lancement des memecoins promus par la famille Trump, a donné un coup de pouce significatif qui a propulsé le token vers de nouveaux sommets historiques.

Solana, encore soutenue par le narratif memecoin ?

Nous sommes le mardi 21 janvier 2025 et le cours de la cryptomonnaie SOL de Solana se situe autour de 240 dollars.

La dernière analyse que nous avons réalisée sur la crypto de Solana remonte au 7 janvier 2025, alors que son prix évoluait autour de 213 dollars. Depuis, l’action des prix s’est orientée à la hausse, permettant au SOL d’atteindre un nouveau sommet historique à 295 dollars.

Cette performance remarquable est largement attribuable au lancement de 2 memecoins liés à la famille Trump : le TRUMP et le MELANIA, tous deux promus sur les comptes X des principaux intéressés. Ces lancements, réalisés à moins de 24 heures d’intervalle, ont entraîné une augmentation significative des volumes de transactions sur la blockchain Solana. Tout l’écosystème en a bénéficié, avec une hausse notable d’activité sur les DEX Raydium et Jupiter.

D’un point de vue spéculatif, la crypto de Solana reste l’un des actifs les plus plébiscités par les traders, avec des volumes sur les marchés dérivés avoisinant les 17,2 milliards de dollars (5 milliards lors de notre précédente analyse) au cours des dernières 24 heures. Les intérêts ouverts, qui mesurent le total des capitaux engagés dans les contrats dérivés, ont réalisé un nouveau sommet historique le 19 janvier.

L'open interest a néanmoins grandement dégonflé puisque consécutivement à l'excès spéculatif du 19, un événement de liquidation des positions long a été enregistré réduisant à ce jour de 30 % le capital engagé sur les dérivés depuis leur sommet. Si ces éléments illustrent un assainissement du marché autour de la crypto de Solana, les intérêts ouverts restent élevés si l'on considère l'historique du token.

Cependant, les frais de financement semblent équilibrés avec ces dernières heures un biais qui bascule à chaque impulsion baissière dans le négatif, cela implique une accumulation de liquidités au nord qui pourraient participer à l'aspiration du marché à la hausse.

Désormais classé 5ᵉ au rang des cryptomonnaies (+1 place depuis notre dernière analyse), avec une capitalisation de 117,15 milliards de dollars, la crypto de Solana demeure l’un des actifs les plus forts de ces derniers mois. Alors, le rallye haussier peut-il continuer au dessus des 300 dollars ? Quels sont les niveaux à surveiller pour la suite ?

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Solana/ USDT -8,70 % +27,10 % +29,80 % Solana / Bitcoin -4,10 % +19,70 % +21,90 % Solana / Ethereum -6,30 % +25,30 % +33,30 %

Le retournement haussier est en cours pour le SOL

Le SOL a marqué un nouveau sommet historique le dimanche 19 janvier, atteignant 295 dollars après avoir franchi la résistance clé des 223 dollars. Ce nouveau point haut confirme la dynamique haussière en journalier.

Désormais, l’actif est en quête d’un point bas supérieur au précédent. Le dernier creux significatif journalier se situe actuellement à 168 dollars. Si le SOL parvient à maintenir les prix au-dessus des 229 dollars aujourd’hui, ce niveau pourrait devenir un repère clé pour la poursuite de son développement haussier avec pour objectif le franchissement des 300 dollars.

La confluence entre la moyenne mobile à 7 jours et le retracement de 50 % de la dernière jambe haussière est actuellement le support à surveiller. Ces 2 éléments participent aux frictions nécessaires entre les forces vendeuses et acheteuses afin de maintenir l’actif dans une polarité positive. Cependant, si le SOL venait à basculer sous les 229 dollars, l’hypothèse d’une relance rapide à la hausse perdrait en probabilité, augmentant ainsi les risques d'un repli plus profond.

Dans l'hypothèse où le SOL chercherait à se reconstruire plus bas, une première cible située dans la zone des 223 à 217 dollars est un bon objectif. Cette zone est particulièrement digne d'intérêt, car elle inclut :

le dernier sommet, qui pourrait servir de support clé ;

la convergence de 2 niveaux de retracements importants, les 50 % de la jambe baissière initiée en novembre 2024 et le 0,618 de retracement Fibonacci de la dernière hausse.

Un retracement plus profond, proche des 200 dollars, pourrait également être envisagé, en raison de nombreuses convergences importantes dans cette zone. Toutefois, un basculement sous ce niveau représenterait un danger pour la poursuite du développement haussier de l’actif à moyen terme, remettant en question la structure actuelle.

Graphique du cours du Solana en journalier

En résumé, le niveau des 229 dollars sera un point clé à surveiller à court terme. Sa préservation pourrait permettre la poursuite de la hausse et consolider un point bas supérieur dans la structure actuelle. Cependant, si la construction haussière échoue à valider ce creux, des zones plus profondes proches des 200 dollars pourraient devenir des objectifs à envisager.

Alors, pensez-vous que le SOL puisse poursuivre au dessus des 300 dollars ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

