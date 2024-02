Scroll : jusqu'à 50 % de réduction des frais de bridge depuis Ethereum à la prochaine mise à jour

Le layer 2 Scroll a annoncé une mise à jour majeure visant à réduire jusqu'à 50 % les frais de bridge depuis Ethereum. Cette amélioration, la première depuis le lancement du protocole sur le mainnet en octobre dernier, optimisera les interactions entre les smart contracts utilisés lors des transactions, offrant ainsi une expérience plus économique aux utilisateurs.

Les frais de bridge depuis Ethereum bientôt réduits de moitié sur Scroll

Dans un nouveau billet de blog, le layer 2 Scroll a annoncé que lors de sa prochaine mise à jour, les frais de bridge depuis la blockchain Ethereum pourront être réduits jusqu'à 50 %. Il s'agit là de la première mise à niveau du protocole Scroll depuis son lancement sur le mainnet le 18 octobre dernier.

Sans trop rentrer dans les détails techniques, Scroll prévoit de drastiquement optimiser l'interaction entre les smart contracts utilisés lors d'une transaction, par exemple en fusionnant les contrats L1MessageQueue et L2GasPriceOracle. Ce faisant, les coûts relatifs aux calls entre les différents contrats sont véritablement optimisés, voire purement supprimés.

Concernant les développeurs, ces derniers n'auront de surcroît aucune manipulation à effectuer. Effectivement, le code modifié sera rétrocompatible et sera donc automatiquement capable de fonctionner avec les applications déjà existantes. De surcroît, selon le communiqué, le séquenceur Scroll et les nœuds n'auront pas non plus besoin d'être mis à niveau.

La mise à niveau du contrat a été lancée le 7 février, et devrait être effective autour du 21 février prochain. Soulignons que cette mise à jour a fait l'objet de tests rigoureux sur le testnet Scroll Sepolia, notamment afin de tester la compatibilité avec les smart contracts déjà existants.

Scroll repose sur la technologie des ZK Rollups et est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Selon les données de L2BEAT, la valeur totale verrouillée (TVL) sur Scroll s'élève actuellement à 70,6 millions de dollars.

Source : billet de blog

