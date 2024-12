Le Salvador adapte sa stratégie Bitcoin, mais ne renonce pas à sa vision

Un président est avant tout là pour gouverner son pays et résoudre les défis concrets de sa population, et Bitcoin n'est qu'un outil parmi d'autres pour l'aider à atteindre ces objectifs. Malgré les ajustements récents, la stratégie du Salvador vis-à-vis du Bitcoin reste inchangée, avec l'objectif de l'utiliser pour moderniser l'économie et attirer des investissements tout en répondant aux besoins du peuple.

