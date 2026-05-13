Quel sera le prix du Bitcoin en 2036 ? Cette plateforme tente d'y répondre

La plateforme Finst vient de déployer une fonctionnalité d'analyse inédite : des prévisions de prix à long terme couvrant plus de 340 cryptos. Cet outil, qui projette les trajectoires potentielles des cours jusqu'en 2036, vise à offrir une perspective statistique pour mieux appréhender les cycles de marché à horizon de 5 ou 10 ans. Comment ça fonctionne ?

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Finst (en savoir plus)

Explorer les trajectoires futures des cryptos

Dans un marché réputé pour sa volatilité et ses changements de tendance imprévisibles, de nombreux investisseurs cherchent à anticiper la valeur des cryptomonnaies à un horizon de 5 ou 10 ans.

Pour tenter de répondre à cette question et offrir une perspective plus claire et rigoureuse, la plateforme Finst a développé une méthodologie interne.

Cet outil combine l'analyse approfondie des données historiques et l'étude des cycles de marché en intégrant notamment l'influence majeure des halvings du Bitcoin pour projeter des trajectoires de prix jusqu'en 2036.

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De plus, plutôt que de fournir une prédiction unique et arbitraire, l'outil génère 3 scénarios mis à jour quotidiennement : haussier, neutre et baissier.

En prenant le dernier cours de clôture comme point de départ chaque jour, le modèle assure une pertinence constante par rapport aux mouvements du marché. Ces prévisions sont librement accessibles pour toutes les cryptos listées sur Finst, via leur page dédiée.

Voici par exemple les prévisions du prix du Bitcoin de 2026 à 2036 dans le cas d'un scénario haussier (12 mai 2026) 👇

👉 Pour en savoir plus sur cette plateforme crypto, lisez notre avis complet sur Finst

Quelle est la méthodologie de Finst ?

Le cœur du système créé par Finst repose sur le calcul des performances mensuelles moyennes des cryptomonnais sur les 5 dernières années. Pour garantir que les prévisions ne soient pas déconnectées de la réalité actuelle du marché, Finst applique une moyenne mobile exponentielle (EWMA).

Cela permet de donner plus de poids aux données de prix les plus récentes tout en conservant l'influence des tendances historiques plus anciennes.

De plus, le modèle ne se contente pas d'observer les prix de manière isolée : il intègre une analyse de la capitalisation totale du marché depuis 2013. Cela a permis de déduire des facteurs d'ajustement appliqués aux 3 scénarios.

Le scénario haussier, par exemple, amplifie les gains historiques et atténue les pertes de façon modérée pour rester exploitable, évitant ainsi de projeter des prix extrêmes. À l'inverse, le scénario baissier simule des périodes de repli prolongé des prix en accentuant les baisses potentielles.

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Le halving de Bitcoin, qui a lieu tous les 4 ans, constitue l'un des piliers structurels des prévisions de Finst. Le modèle classe chaque année selon sa position par rapport à cet événement : l'année du halving et la 3e année suivante sont considérées comme des périodes neutres.

La 1re année post-halving est traditionnellement traitée comme une phase haussière, tandis que la 2e est anticipée comme baissière. Ces cycles sont ensuite prolongés dans le temps pour établir les projections jusqu'en 2036.

Afin de maintenir le réalisme des prévisions à très longue échéance, Finst applique également un facteur de décroissance. Ce mécanisme réduit progressivement l'influence des cycles et des scénarios au fur et à mesure des années.

Cette précaution garantit que les dynamiques de court terme ne dominent pas de façon disproportionnée les estimations projetées à 10 ans, tout en rappelant que la fiabilité du modèle diminue avec l'allongement de l'horizon temporel.

👉 En savoir plus sur la méthodologie de prévision des prix employée par Finst

Avertissement : Les données de prévision sont basées sur des données historiques et sont fournies uniquement à des fins informatives et éducatives. Les données de prévision peuvent ne pas être complètes ou exactes et ne constituent aucune représentation, garantie ni aucun conseil financier, d'investissement ou autre de la part de Finst. Les prix futurs peuvent différer considérablement des prévisions présentées. Avant de négocier tout crypto-actif, vous devez effectuer vos propres recherches et évaluer votre appétit pour le risque. Finst n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir en négociant des crypto-actifs.

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