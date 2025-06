Pump.fun, GMGN… : X suspend une vingtaine de comptes d’acteurs crypto

Cette nuit, une vingtaine de comptes liés à des plateformes crypto comme Pump.fun ou GMGN ont été suspendus par X. Que savons-nous sur cette affaire ?

De nombreux comptes liés aux memecoins se font suspendre sur X, dont celui de Pump.fun

Cette nuit sur X, bon nombre de comptes liés aux cryptos, et plus particulièrement aux memecoins, ont été suspendus, le plus célèbre étant Pump.fun :

Compte X suspendu de Pump.fun

En plus de Pump.fun et de son cofondateur Alon Cohen, l’utilisateur X Øtto a cherché à recenser tous les acteurs impliqués, ce qui inclut :

Le compte de GMGN, de ses fondateurs et de plusieurs personnes affiliées à la plateforme ;

Le compte de Bloom Trading et des membres de l’équipe ;

Divers autres acteurs, dont ElizaOS et BullX.

Dans un message partagé sur Telegram, les équipes de GMGN ont communiqué sur la situation :

Nous avons constaté que le compte Twitter officiel de GMGN a été temporairement suspendu. Soyez assurés que nous faisons activement appel de cette décision et travaillons à sa restauration dans les meilleurs délais. Pendant ce temps, nos activités se poursuivent sans interruption. Notre équipe mène une enquête approfondie et reste en contact étroit avec X afin de trouver une solution rapide.

Pour l’heure, les raisons précises de cette suspension restent peu claires.

Toutefois, diverses pistes ont été évoquées, dont l’une revenant régulièrement selon laquelle toutes ces plateformes auraient en commun l’utilisation illégale d’une connexion API avec X. Faute d’utiliser l’API officielle, cela engendrerait un manque à gagner pour le réseau social. Cependant, il convient d’aborder cette rumeur avec prudence, dans l’attente de confirmations officielles.

Du côté des explications plus farfelues, des tweets vont même jusqu’à partager des fausses déclarations de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui surveillerait l’activité de Pump.fun. Précisons évidemment que le gendarme financier n’a effectué aucune publication de la sorte à l’heure de l’écriture de ces lignes.

