La principale bourse d'options en Amérique du Nord va lancer le trading sur marge pour le Bitcoin et l'Ether

Le Chicago Board Exchange (CBOE), la plus grande bourse d'options en Amérique du Nord, prépare le lancement de contrats à terme sur marge pour le Bitcoin et l'Ether. Selon le communiqué de presse, cette initiative fait partie d'une série de développements prévus, promettant des avancées innovantes dans le courant de l'année 2024, sous réserve d'approbations réglementaires.

Le trading sur marge du BTC et de l'ETH bientôt sur le CBOE

Alors que le narratif des ETF bat son plein et que les investisseurs se montrent sensibles à la moindre nouvelle dans ce secteur, comme nous l'a démontré la fausse nouvelle autour d'une prétendue demande d'ETF par BlackRock concernant le XRP de Ripple, les institutionnels continuer de s'ouvrir aux cryptomonnaies d'autres manières.

Cette fois, c'est le Chicago Board Exchange (CBOE), la plus grande bourse d'options en Amérique du Nord, qui fait un nouveau pas dans les cryptos. Le CBOE vient effectivement d'annoncer qu'il allait lancer des contrats à terme (futures) sur marge pour le Bitcoin et l'Ether dès le 11 janvier prochain.

« Avec ce lancement, Cboe Digital deviendra la première bourse et chambre de compensation crypto native réglementée aux États-Unis pour permettre à la fois la négociation de dérivés au comptant et à effet de levier sur une seule plateforme. » Communiqué de presse

Le Chicago Board Exchange propose d'ores et déjà du trading sur le Bitcoin, le Bitcoin Cash, l'Ether, le Litecoin et l'USDC à travers son offre de trading au comptant. Selon son communiqué, l'arrivée prochaine du trading sur marge pour le BTC et l'ETH n'est qu'un premier pas, et « plus d'offres uniques et révolutionnaires » devraient voir le jour dans le courant de l'année 2024, sous réserve d'approbations réglementaires.

Parmi ces offres, le CBOE prévoit notamment d'intégrer des produits à règlement physique, ce qui signifie que les investisseurs utilisant son produit seront en mesure de percevoir directement des cryptomonnaies plutôt que des actifs traditionnels.

Le Chicago Board Exchange déjà bien impliqué dans la crypto

Cboe Digital est une branche de Cboe Global Markets, qui détient aussi le Chicago Board Exchange. Déjà largement impliqué dans l'écosystème des cryptomonnaies, Cboe Global Markets est notamment impliqué dans les demandes d'ETF Bitcoin spot d'Invesco, VanEck, Wisdom Tree, Fidelity ou encore de Ark Invest par le biais de son Cboe BZX Exchange.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'étendre l'accès à cet outil plus loin dans les marchés d'actifs numériques et d'offrir un trading sur marge à nos clients. Nous pensons que les produits dérivés favoriseront l'émergence de nouvelles opportunités de liquidité et de couverture sur le marché des cryptomonnaies et qu'ils représentent la prochaine étape cruciale dans la croissance continue de ce marché. » John Palmer, président de Cboe Digital

De surcroît, ce dernier est déjà impliqué dans certains ETF Futures d'ores et déjà lancés sur le marché américain, que ce soit pour le Bitcoin ou l'Ether. Cboe Global Markets n'est d'ailleurs pas le seul acteur engagé dans ce domaine, le Nasdaq étant par exemple présent concernant les demandes d'ETF Bitcoin spot de BlackRock et Valkyrie.

Source : communiqué de presse

