Le PRCL explose de 75 % après l'intégration de Parcl sur Polymarket

Alors que Parcl a déployé ses marchés prédictifs immobiliers sur Polymarket, son token PRCL s'est envolé. Ce partenariat suffira-t-il à entretenir cette hausse ?

Parcl débarque sur Polymarket et son token s'envole

Parcl, une plateforme permettant à la fois d’investir dans des parts d’immobilier fractionné et de parier à la hausse ou à la baisse sur le secteur, a lancé ses paris prédictifs sur Polymarket.

L’annonce a été officialisée lundi et permet de miser sur le prix médian de l’immobilier dans certaines zones géographiques aux États-Unis. À l’heure actuelle, 6 marchés prédictifs différents sont disponibles :

En parallèle de cette annonce, le cours du token PRCL a explosé et s’échange désormais à 0,03614 dollar l’unité, en hausse de 73,5 % sur les dernières 24 heures. Malgré tout, cette performance doit être remise dans son contexte, à savoir le fait que ledit token n’est capitalisé qu’à 16,71 millions de dollars, et que son prix a chuté de 95 % depuis son plus haut historique (ATH) à près de 0,74 dollar le 22 avril 2024.

D’ailleurs, le PRCL était sur ses plus bas avant l’annonce et ce sursaut lui permet tout juste de retrouver ses niveaux du début de l’automne :

En matière de valeur totale verrouillée, l’écosystème Parcl ne fait pas mieux, affichant aujourd’hui 5,2 millions de dollars de TVL, soit une chute de plus de 97 % depuis l’ATH de TVL à 185,59 millions de dollars en avril 2024.

Malgré les promesses particulièrement intéressantes de l'immobilier fractionné, il faut dire que le secteur n'a pas encore su profiter de l'essor de la tokenisation observé en particulier en 2025. Il semble d'ailleurs que nous avons assisté à l'effet inverse, comme en témoignent par exemple les déboires juridiques de RealT à Détroit.

En revanche, les marchés prédictifs ont connu un véritable boom. S'agissant-là du 2e cœur de métier de Parcl, nous pourrons constater à l'avenir si cette nouvelle intégration à Polymarket permet de relancer la machine, ou si la hausse dont il est question aujourd'hui se soldera par un simple feu de paille.

Sources : Polymarket, CoinGecko

