Pourquoi les costaricains misent-ils sur le Bitcoin pour réinventer leur économie locale ?

Malgré une économie stable, le Costa Rica voit un engouement croissant pour les cryptomonnaies, notamment pour surmonter les défis des paiements internationaux et des frais bancaires élevés. Grâce à un cadre juridique permissif, des initiatives locales, comme à Bahía Ballena, font de cette région un modèle d’économie circulaire en Bitcoin, adopté par un nombre croissant de commerçants.

Le Bitcoin au Costa Rica : un duo gagnant pour le tourisme, la technologie et l'investissement

Le Costa Rica, réputé pour sa biodiversité exceptionnelle et sa stabilité démocratique, est aujourd'hui le théâtre d'un développement singulier dans l'univers des cryptomonnaies.

Classé 92e dans l'indice mondial de l'adoption des cryptomonnaies selon le rapport Chainalysis portant sur l'année 2023, ce pays d’Amérique centrale se distingue également par un environnement juridique favorable à ces nouvelles monnaies.

En effet, l'article 166 du Code du travail autorise le paiement des salaires, en tout ou en partie, en cryptomonnaies, permettant ainsi aux travailleurs de choisir cette forme de rémunération alternative.

Pourtant, bien que l’utilisation des cryptomonnaies soit légale au Costa Rica, la Banque centrale ne les reconnaît pas comme des devises officielles, excluant ainsi toute fiscalité spécifique liée à leur utilisation.

Billets de banque costaricains

Cette position, associée à l’absence de protection légale, limite la reconnaissance officielle des cryptomonnaies, malgré leur popularité grandissante.

👉 Retrouvez notre sélection des meilleurs portefeuilles pour stocker vos Bitcoins

Les législateurs costaricains envisagent toutefois un avenir où les cryptomonnaies pourraient être pleinement intégrées. Cette perspective vise à attirer davantage d'investissements étrangers, à stimuler les secteurs technologique et touristique, et à créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les citoyens.

Vente de pain sur le marché fermier de Uvita, Costa Rica

Pour l'instant, à l'image de l’Argentine, le gouvernement reste en retrait, et le marché parallèle y est florissant, avec des transactions souvent non déclarées.

Le gouvernement est pratiquement passif. Bitcoin n'est pas un enjeu très important au niveau du gouvernement. Il n'y a pas vraiment de politiciens qui sont en croisade anti-Bitcoin, tout comme il n'y a pas de mouvement pro-Bitcoin. Francis Pouliot

En dépit de cette position prudente, le Costa Rica voit émerger un écosystème crypto dynamique. Avec 6 guichets automatiques Bitcoin pour ses 5 millions d’habitants, des entreprises locales comme Asos Blockchain stimulent ce secteur en organisant des événements tels que la conférence Tico Blockchain et la Crypto Cantina, espace communautaire dédié aux échanges sur le Web3.

Autant d'initiatives qui témoignent de l'effervescence cryptographique dans le pays et de l’attrait croissant pour ces nouveaux modèles économiques.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

De la crème de marrons au Bitcoin : dans la région d'Uvita, l'économie circulaire prend racine

Le Costa Rica, malgré une monnaie stable et une inflation modérée, s'intéresse de plus en plus aux cryptomonnaies pour répondre à des défis spécifiques, notamment les transferts internationaux.

En raison de l'absence d'adresses postales fiables, ouvrir un compte de paiement comme PayPal s’avère particulièrement complexe pour les Costaricains, nécessitant un volume important de démarches administratives. Comme l’indique Francis Pouliot :

La plupart des gens abandonnent avant d'être capable d'ouvrir un compte de paiement. Mais que ce soit un compte bancaire ou un compte de paiement comme Paypal, ça requiert énormément de travail et de paperasse. Francis Pouliot

Ce besoin d'alternatives de paiement se fait d’autant plus sentir dans les zones touristiques où les frais sur paiements par carte de crédit peuvent atteindre jusqu'à 5%.

Facture en Bitcoin via le terminal de paiement fourni par Bitcoin Jungle au « French Café »

Cette contrainte a inspiré les habitants d'une petite ville côtière de la province de Puntarenas, qui ont uni leurs efforts pour promouvoir l’usage du Bitcoin. Résultat : en moins de 6 mois, plus de 30 établissements du district de Bahía Ballena acceptent désormais cette cryptomonnaie.

👉 Dans l'actualité - Bitcoin (BTC) à 80 000 dollars après l'élection présidentielle américaine ?

Le marché communal de Bahía Ballena attire aujourd'hui plusieurs dizaines de commerçants locaux, venant échanger leurs produits contre du Bitcoin. Parmi eux, des expatriés français proposent même leur crème de marrons artisanale, témoignant de l'essor de cette pratique dans la région.

Commerçant acceptant le Bitcoin comme moyen de paiement au « mercado Bahía Ballena »

Moi je suis dans le Bitcoin depuis vraiment longtemps. Puis là je me rends compte que le marché juste à côté de chez moi, tout le monde accepte le Bitcoin. Je me dis "oh y'a quelque chose ici". Francis Pouliot

Carte disponible sur l'application Bitcoin Jungle montrant les commerces acceptant le Bitcoin comme moyen de paiement au Costa Rica

Aujourd’hui, environ 400 commerces costaricains acceptent les paiements en Bitcoin, dont près de la moitié sont concentrés dans la région d’Uvita, siège de la communauté Bitcoin Jungle. Une synchronisation avec Bitcoin Map est d’ailleurs en cours.

Téléchargez Bitstack et gagnez 5 € en Bitcoin avec le code CRYPTOAST5 *

* Après avoir activé un plan d'épargne et cumulé au moins 100 € d'achat de BTC

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Enquête de terrain

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.