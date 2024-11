Pour Brian Armstrong, le PDG de Coinbase : « cette élection a été une énorme victoire pour la crypto »

Dans le sillage de l'élection de Donald Trump et de la victoire du Parti démocrate, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a donné son avis sur ce que cela signifiait pour les cryptomonnaies. Quel futur imagine t-il pour la blockchain aux États-Unis ?

Brian Armstrong salue la victoire du Parti républicain

Au lendemain de l'élection de Donald Trump, les voix de l'industrie des cryptomonnaies commencent à s'exprimer. Alors que Coinbase a beaucoup lutté ces dernières années pour défendre son point de vue, l'avis de Brian Armstrong, son PDG, était particulièrement attendu.

C'est donc à travers un long article sur X que l'intéressé a partagé son point de vue concernant la victoire du camp républicain. En premier lieu, il considère ce scrutin comme étant « une énorme victoire pour la crypto ».

Ainsi, il y voit là une réponse à la politique offensive de Gary Gensler et Elisabeth Warren, bien que cette dernière ait été réélue à près de 60 % des voies :

Le pays a totalement rejeté le travail de la sénatrice Warren et de Gary Gensler, qui ont tenté pendant des années de tuer illégalement notre industrie. Ils devraient tous deux assumer leur part de responsabilité dans la perte de leur parti (tout comme Biden et Harris pour les avoir laissés faire).

Dans son argumentaire, Brian Armstrong ne s'arrête pas à la seule élection de Donald Trump, mais développe également ses impressions sur le renouvellement du Congrès, qui voit désormais une majorité de sièges arborer la couleur rouge.

Ainsi, il prend notamment l'exemple de Bernie Moreno, dans l'Ohio, qui succède à Sherrod Brown. Ce dernier, qui présidait le Commité bancaire au Sénat, s'est positionné à plusieurs reprises comme anti-crypto. En décembre 2022, il suggérait par exemple d'interdire totalement les cryptomonnaies, à la suite de la faillite de FTX.

🎬 Cette élection marque-t-elle le lancement du bull run ?

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un soutien bipartisan, plutôt que la victoire d'un seul camp

Bien que cette élection profite majoritairement au Parti républicain, Brian Armstrong se félicite toutefois que des soutiens pro-crypto soient présents des 2 côtés de l'échiquier politique, même si cela n'est pas représenté à parts égales :

Ce message ne doit pas être partisan. Il y a d’excellents défenseurs des entreprises et des technologies des deux côtés, et l’industrie de la crypto les a soutenus des deux côtés. Mais cela ne signifie pas que le soutien doit être à 50/50, car ils n’ont pas été répartis de manière égale lors de cette élection.

Après cette élection, le PDG de Coinbase espère qu'il n'y aura plus de déséquilibre entre les partis politiques, sur la question des technologies crypto. Pour l'heure, il exprime néanmoins sa satisfaction de voir que les États-Unis ont fait, selon lui, le choix de la liberté économique, plutôt que celui du socialisme « avec un gouvernement toujours plus grand et autoritaire ».

💡 Pour aller plus loin — Quels sont les enjeux de la cryptomonnaie aux États-Unis ?

Désormais, il s'agit d'attendre 2025 pour juger des actions concrètes qui seront mises en place, tandis que les prochaines semaines permettront de tester la tendance haussière observée sur les prix.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.