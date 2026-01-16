La plateforme X vient-elle de tuer le secteur de l'InfoFi ? Le token KAITO s'effondre

Le secteur de l’InfoFi repose sur un modèle économique censé permettre de récompenser la création de contenu en lien à l’actualité. Une activité qui ne semble pas convenir à la plateforme X, qui vient d’annoncer sa volonté d’exclure ces protocoles.

Le réseau X annonce l'exclusion des protocoles InfoFi

De nombreux modèles économiques se développent en lien plus ou moins direct à la finance décentralisée (DeFi), comme par exemple le secteur nommé Information Finance, plus connu sous le diminutif « InfoFi ». Une manière de transformer l'information en un actif financier négociable, notamment porté par des projets comme Kaito.

Une tendance identifiée dans le rapport annuel de Tiger Research sur les principales narratives crypto de 2025, avec un point culminant au mois de mars. Et déjà de sérieux doutes sur son système de récompense associé, qui va rapidement inciter ses bénéficiaires à « privilégier le sensationnel au détriment de l’exactitude ».

✍️ Pour approfondir - Qu'est-ce que Kaito et son système de Yaps ?

De toute évidence, cette critique semble également partagée par la responsable de produit pour la plateforme X, Nikita Bier. Le problème ? Sa position lui permet d'annoncer dans le même temps une « révision des politiques concernant les API développeurs » qui implique le rejet pur et simple de ces protocoles.

Nous n’autoriserons plus les applications InfoFi qui récompensent les utilisateurs pour publier sur X. Cela a entraîné une trop grande quantité de contenu généré par l’IA de faible qualité et de spam de réponses sur la plateforme. Nikita Bier

Il doit en effet en falloir beaucoup pour déclencher la limite de spam et de qualité de contenu du réseau X. L'occasion pour Nikita Bier d'annoncer que la révocation des API de ces applications va permettre de voir « votre expérience sur X commencer à s’améliorer rapidement (une fois que les bots auront compris qu’ils ne sont plus payés) ».

Le token KAITO s'effondre de plus de 20 %

Une annonce cataclysmique pour le secteur de l'InfoFi, désormais interdit de publication sur la plateforme X, même si Nikita Bier indique que les développeurs dont le compte a été résilié peuvent bénéficier d'un soutien pour « faire la transition de [leur] activité vers Threads et Bluesky ».

Il suffit de voir comment le cours du KAITO, le token natif du protocole leader de ce secteur, vient de s'effondrer de plus de 20 % quelques minutes seulement après l'annonce officielle de Nikita Bier.

🗞️

Le token KAITO s'effondre de plus de 20 % en quelques minutes

Dans le même temps, le plus important unstaking de ce protocole (1,1 million de KAITO) doit intervenir aujourd'hui même, alors que la durée de sortie implique une attente de 7 jours. De quoi pousser le compte X Vasucrypto à se demander si les membres du protocole savaient déjà ce qui allait arriver.

Et que dire des autres protocoles, comme Cookie DAO qui annonce sa volonté de « fermer Snaps et toutes les campagnes actives, avec effet immédiat » suite à des discussions visiblement infructueuses avec l'équipe de X, même si une fenêtre de négociation reste apparemment ouverte au sujet d'une possibilité de « continuer à fonctionner sous une nouvelle forme ».

Le pire étant peut-être le protocole Noise - implanté sur le layer 2 Base - qui venait tout juste d'annoncer une levée de fonds d'amorçage de 7,1 millions de dollars menée par la société Paradigm, ce 14 janvier, afin de soutenir le développement de son « marché de l'attention » et le lancement imminent de son mainnet.

Sources : Nikita Bier, Vasucrypto

