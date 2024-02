La firme de capital-risque de Peter Thiel a investi 200 millions de dollars dans le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) en 2023

Founders Fund, la firme de capital-risque créée par le milliardaire Peter Thiel, semble s’être positionnée au bon moment. Elle aurait en effet investi 200 millions de dollars dans le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH)… Juste avant le bull run.

Peter Thiel se positionne sur le Bitcoin et l’Ether

Selon Reuters, le milliardaire aurait dépensé une centaine de millions de dollars en Bitcoin, et la même somme en Ether, entre l’été et l’automne 2023. Peter Thiel, qui est notamment connu pour avoir dirigé PayPal, a fait cet investissement via sa firme de capital-risque, Founders Fund.

Cette dernière n’est pas étrangère des cryptomonnaies, puisqu’il s’agit d’une des premières firmes VC à s’être positionnée sur les actifs de ce type, quand ils en étaient encore à leurs balbutiements. Founders Fund avait en effet commencé à acheter du Bitcoin en 2014, avant de liquider progressivement ses fonds. Selon Reuters, la firme était repartie avec 1,8 milliard de dollars.

👉 Ne manquez pas notre guide – Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

Son retour à la cryptomonnaie est donc notable. Il montre que les « gros » investisseurs reviennent vers des actifs qu’ils boudaient depuis 2022, et l’hiver des cryptos. Par ailleurs, cela semble être une stratégie de long terme pour Founders Fund, qui a recruté Joey Krug en avril dernier, spécifiquement pour se concentrer sur les cryptomonnaies.

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

Le retour des institutionnels sur les marchés

Les investisseurs institutionnels semblent donc bel et bien de retour sur les marchés de cryptomonnaies, alors que les cours sont en hausse ces dernières semaines. Plusieurs facteurs l’expliquent : l’arrivée des ETF Bitcoin spot a bien sûr eu son rôle à jouer. Ces derniers détiendraient désormais 3,5 % des BTC en circulation. L’arrivée prochaine du halving a aussi un effet sur les prix, avec des acheteurs qui souhaitent se positionner en amont.

👉 Pour aller plus loin – Le Bitcoin réalise un nouveau record annuel au-dessus des 50 000 $ – Analyse du BTC du 13 février 2024

Il faut dire que la plus grande cryptomonnaie est en forme : elle a de nouveau dépassé les 51 000 dollars, et sa capitalisation a passé le seuil symbolique des 1 000 milliards de dollars. Sur la semaine, le BTC a bondi : il a pris 19 %. L’optimisme est donc palpable dans l’écosystème, chez les institutionnels comme chez les autres investisseurs.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : Reuters

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.