« Le Seigneur nous a dit de le faire. » C’est la raison invoquée par le pasteur Eli Regalado, qui est accusé par un régulateur financier d’avoir détourné des cryptomonnaies pour son propre compte. Il avait créé une cryptomonnaie au nom de Dieu : l’INDXcoin… Avant de repartir avec l’argent de ses ouailles.

Un pasteur promeut une cryptomonnaie, et repart avec le magot

Eli Regalado, un pasteur des États-Unis, ainsi que sa femme Kaitlyn ont créé une église entièrement en ligne : Victorious Grace Church. Par ce biais, ils ont fait la promotion de leur propre cryptomonnaie, le INDXcoin. Selon le pasteur, c’est le Seigneur lui-même qui aurait ordonné la création de cet actif :

« Le Seigneur m’a présenté cette cryptomonnaie, il a dit “Prends ceci et donne-le à mon peuple pour un transfert de richesses.” »

👉 Retrouvez notre guide – Les arnaques au Bitcoin et aux cryptomonnaies, comment s’en prémunir ?

Cette cryptomonnaie était disponible sur une plateforme d’échange dédiée, le Kingdom Wealth Exchange. Le INDXcoin était exclusivement disponible et échangeable sur cette plateforme, qui fonctionnait en vase clos. En novembre dernier, la plateforme a été fermée, et Eli Regalado a assuré à ses ouailles qu’un « miracle » allait bientôt survenir, et qu’ils deviendraient riches. Depuis, les investisseurs n’ont pas pu récupérer leurs fonds.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

L’argent des ouailles utilisé pour rénover la maison du pasteur

En 2023, le pasteur et sa femme ont cependant retiré 1.3 million de dollars de la plateforme d’échange, qui auraient été utilisés pour leur propre compte. Selon le département des titres financiers du Colorado, le couple aurait acheté une Range Rover, des bijoux, des sacs de luxe… Ils auraient aussi financé une rénovation de leur maison.

Eli Regalado a répondu aux accusations : dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il affirme que c’est Dieu qui leur a ordonné d’utiliser l’argent de cette manière :

« Sur les 1.3 million de dollars [qui ont été retirés], 500 000 dollars ont été envoyés au service des impôts, et quelques centaines de dollars ont été destinés à une rénovation de notre maison, que le Seigneur nous a demandé de faire. »

👉 Sur le même sujet – Top 7 des arnaques aux cryptomonnaies les plus courantes – Comment les repérer ?

Le pasteur et sa femme se dépeignent comme victimes de cette affaire, affirmant être proches de la pauvreté, et attendant un miracle :

« Nous prions pour que Dieu […] accorde un miracle dans le secteur financier, il va apporter un miracle à INDXcoin. »

Pour l’instant, les investisseurs se retrouvent cependant sans ressources. La seule plateforme où était échangeable la cryptomonnaie n’a en effet pas rouvert. Quant à Eli et Kaitlyn Regalado, ils sont attendus pour une première audience devant le tribunal du district du Colorado, le 29 janvier prochain.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : The Denver Post

Image : Eli Regalado via LinkedIn

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.