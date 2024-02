« Pas stables », « pas un moyen d’échange » – Le gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande tacle les cryptomonnaies

Alors que les stablecoins s’érigent de plus en plus en tant qu’alternative aux projets de monnaies numériques de banque centrale (MNBC), ils s’attirent des critiques. C’est le cas du gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, qui a critiqué les stablecoins et le Bitcoin (BTC) cette semaine.