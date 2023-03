Le Parlement européen adopte un projet de loi sur les smart contracts - Est-ce réalisable ?

À 500 voix contre seulement 23, le Parlement européen a voté en faveur d'un projet de loi ciblant les smart contracts, ces programmes basés sur la blockchain permettant, entre autres, le déploiement d'applications décentralisées (dApps) ou l'automatisation de certains procédés.

Introduit dans le cadre de la Loi sur les données, ce projet vise à remodeler les smart contracts afin que ces derniers soient en mesure « d'être arrêtés » ou « réinitialisés ». Autrement, cela casserait purement et simplement le caractère immuable intrinsèque des smart contracts, bien que le projet de loi ne soit pas à destination du secteur des cryptomonnaies en particulier.

Toutefois, interrogée par nos confrères de The Block, la conseillère juridique de ConsenSys, Natalie Linhart, se montre optimiste au vu des mentions actuelles du document. Elle précise ainsi :

« Nous considérons l'article 30 comme une disposition marginale applicable aux smart contracts facilitant les transferts de données impliquant des produits IoT [Internet des objets, NDLR], et non ceux déployés dans des applications DeFi. »

Précisons malgré tout que le projet de loi devra désormais être débattu dans le cadre de négociations au sein du Conseil européen et des différents pays membres de l'Union européenne. Aussi, sa forme finale est susceptible de changer, et Natalie Linhart ajoute qu'il faut rester vigilant à cet égard :

Curve, l'un des principaux protocoles de finance décentralisée de l'écosystème, a souligné le caractère inapplicable du projet en l'état pour la DeFi. Michael Lewellen, responsable architecte des solutions chez OpenZeppelin, appuie ce propos et ajoute qu'un protocole comme Uniswap (UNI), entre autres, serait dans l'incapacité de se plier à ce type de demande.

> Smart contract developers may need to design reset possibilities to allow termination or interruption of transactions.

> The European Parliament adopted legislation under the Data Act on Tuesday, with 500 votes in favor and 23 against.

Fire them all. Impossible to comply here https://t.co/FV8lJdcrqX

— Curve Finance (@CurveFinance) March 14, 2023