OpenAI pourrait lancer son propre réseau social sans bots — Bientôt à concurrent direct à X ?

Tandis que X est régulièrement pointé du doigt pour ses nombreux bots, OpenAI développerait son propre réseau social concurrent. Comment l'application s'y prendrait-elle pour vérifier l'humanité de ses utilisateurs ?

OpenAI travaillerait sur un réseau social bloquant l'accès aux bots

Depuis de nombreuses années, les bots sont un sujet préoccupant sur le réseau social X. Même avant de racheter Twitter en 2022, Elon Musk se plaignait du problème, sans pour autant l’a voir réglé plus de 3 ans plus tard.

Ainsi, quelques initiatives font parfois parler d’elles, comme ce futur réseau social nommé W, supposé concurrencer X en imposant un processus d’identification. De son côté, OpenAI travaillerait également sur un réseau social concurrent de X, avec la volonté d’en finir avec les bots, et ce, grâce à des moyens de vérification biométrique.

Comme l’ont rapporté des personnes proches du dossier à Forbes, moins d’une dizaine de personnes travailleraient sur le projet. Lors de la création d’un nouveau profil, cela passerait par « une véritable vérification biométrique », par exemple via le Face ID d’Apple ou bien la fameuse World Orb, dont la fonctionnalité de scan d’iris offrait des récompenses en WLD.

🔎 Tout savoir sur Worldcoin (WLD)

Si et lorsque cette nouveauté sera dévoilée, il sera intéressant de voir comment cette vérification d’identité sera effectuée, compte tenu des déboires qu’a pu rencontrer l’Orb de World dans diverses juridictions à travers le monde, ainsi que les préoccupations de plus en plus évidentes que suscitent les collectent de données à outrance.

Quoi qu’il en soit, ce potentiel réseau social d’OpenAI devra se confronter à la concurrence des géants Meta et X.

Là où les réseaux sociaux étaient essentiellement axés sur des fonctionnalités de blogage et de partages d’images à leurs débuts, ils sont peut à peut devenus des super-applications intégrant de nombreuses fonctionnalités, à l’image des synergies entre X et Grok. Logiquement, l’initiative d’OpenAI devrait également intégrer son intelligence artificielle (IA), ce qui peut pourtant sembler en décalage avec le concept d’un réseau social destiné uniquement aux humains.

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez toutes nos actualités sur l'économie et la finance

Tandis que l'entreprise n'a pas encore commenté ces développements, ce sera donc un sujet sur lequel il faudra revenir lorsque plus d'informations seront disponibles.

Acheter facilement la crypto WLD avec Bybit

Source : Forbes

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.