L'amour dure 3 ans, les bénéfices de Cryptoast Research, toute une vie. À l'occasion de la Saint-Valentin, profitez d'une réduction de 50 % sur la formule d'abonnement mensuelle à Cryptoast Research afin de ne pas louper l'airdrop season qui bat son plein, mais aussi pour bénéficier d'analyses de marché auprès de nos différents experts.

L’amour, c'est bien, mais les airdrops, c'est mieux. Cryptoast Research à 24,99€, c'est maintenant !

À l'occasion de la Saint-Valentin, bénéficiez d'une remise de 50 % sur l'abonnement mensuel à Cryptoast Research, composé de passionnés des cryptomonnaies et de nos experts de la finance décentralisée (DeFi).

L'occasion de vous retrouver en tête à tête avec notre analyste Vincent Ganne, nos chasseurs d'airdrops ou encore nos analystes techniques pour ne rien louper du prochain bull run et de l'airdrop season qui bat son plein.

Ainsi, d'aujourd'hui jusqu'au 21 janvier, vous pouvez bénéficier d'une remise de 50 % sur votre abonnement mensuel à Cryptoast Research pour profiter d'un accès privilégié à vie* de ressources informatives et éducatives de premier ordre.

Cryptoast Research : 50 % de réduction jusqu'au 21 février

Cryptoast Research se distingue par son engagement à fournir des informations claires, fiables et précises, essentielles dans un domaine aussi complexe que celui de la blockchain et des cryptomonnaies​​. L'abonnement inclut un accès à une plateforme privée où vous retrouverez :

des vidéos quotidiennes d'analyse technique réalisée par l'expert Vincent Ganne ;

des analyses fondamentales sur des cryptomonnaies encore sous les radars ;

des analyses on-chain de Bitcoin pour anticiper les prochaines tendances du marché ;

des stratégies détaillées pour profiter des avantages de la finance décentralisée (staking, lending, etc) ;

et des guides complets pour se rendre éligibles à des airdrops de cryptomonnaies (Celestia, LayerZero, Scroll, Mode, Pryzm, etc.).

Cryptoast Research adopte une méthode globale, offrant bien plus que de simples analyses et rapports spécialisés. L'aspect communautaire y est privilégié, à travers des échanges de conseils et d'expériences parmi les membres.

La plateforme est dotée d'un panel d'experts prêts à satisfaire les besoins variés de la communauté, accueillant aussi bien les novices désireux d'apprendre que les utilisateurs expérimentés cherchant à affiner leurs stratégies.

De plus, des sessions en direct sont régulièrement organisées autour de sujets spécifiques, où tous les membres de Cryptoast Research sont invités à participer et à interagir avec les intervenants.

Si vous craignez d'arriver trop tard pour nous rejoindre et de manquer des informations précieuses, rassurez-vous. Tous les contenus produits par nos experts sont sauvegardés et accessibles à tout moment, y compris aux nouveaux membres.

❓ Vous avez une question avant de rejoindre Cryptoast Research ? 👉 Venez échanger avec nous sur notre Discord public

*Offre non renouvelable si l'abonnement est résilié.

