Netflix interdira les publicités comportant des cryptomonnaies sur sa future offre d'abonnement

Le géant du streaming Netflix compte bannir les publicités en cryptomonnaies sur sa future offre d'abonnement économe qui comportera des annonces entre les programmes. Cette nouvelle formule devrait arriver courant novembre, mais l'on ignore encore les motivations de la plateforme concernant cette décision.

Pas de publicités pour les cryptomonnaies sur Netflix

Selon une information exclusive révélée par le Sydney Morning Herald, Netflix bannira les publicités relatives aux cryptomonnaies sur sa future offre d'abonnement à tarif réduit comportant des annonces. Cette nouvelle formule, complémentaire à celles déjà existantes, devrait arriver au début du mois de novembre 2022.

Cette dernière a été prévue en réponse à la diminution du nombre d'abonnements de la plateforme suite à l'arrêt des confinements relatifs à l'épidémie de Covid-19. Au contraire, au début du confinement, les abonnements avaient alors connu une hausse considérable.

Selon des sources ayant souhaité rester anonymes, les cryptomonnaies ne seront donc pas incluses dans les publicités qui apparaîtront à l'écran avec la mise en place de cette nouvelle offre. Toutefois, la liste ne s'arrête pas là : Netflix souhaite également bannir les annonces relatives aux jeux d'argent, à la politique ou aux produits pharmaceutiques.

Netflix rejoindra ainsi Amazon Prime, Paramount et Amazon Prime Video dans la liste des fournisseurs de services de streaming vidéo à proposer à la fois une formule sans publicité et une formule avec annonces plus économe.

Bien que les motivations du géant du streaming l'ayant amené à refuser les cryptomonnaies dans ses publicités n'aient pas été évoquées, cela pourrait être imputable au bear market que nous subissons depuis plusieurs mois.

Effectivement, avant celui-ci, le marketing crypto avait le vent en poupe en début d'année, comme l'avait notamment prouvé la multitude d'annonces dans ce secteur durant le Super Bowl.

Source : The Sydney Morning Herald

