De la Lune à la cellule : les dirigeants de la crypto SafeMoon arrêtés aux États-Unis

Le gouvernement des États-Unis vient d'arrêter les cadres dirigeants de la cryptomonnaie SafeMoon (SFM), à savoir Kyle Nagy, Braden John Karony et Thomas Smith. Ils sont accusés d'avoir discrètement soustrait plus de 200 millions de dollars du projet, s'appropriant les fonds des investisseurs pour financer un mode de vie flamboyant. Le cours du token SFM a chuté de près de 60 % suite à la nouvelle.

Clap de fin pour SafeMoon et ses dirigeants

Le gouvernement américain a procédé à l'arrestation des fondateurs de la cryptomonnaie SafeMoon. Conformément à une déclaration du département de la Justice des États-Unis, les dirigeants ont orchestré « une fraude massive qui a détourné des millions de dollars de fonds d'investisseurs à des fins personnelles ».

Les dirigeants de la société SafeMoon LLC, à savoir son fondateur Kyle Nagy, son PDG Braden John Karony et son directeur technique Thomas Smith, sont accusés de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent.

Les équipes de SafeMoon auraient trompé les investisseurs en leur promettant que leurs tokens SFM étaient verrouillés dans des pools dans le but de soutenir la liquidité de la cryptomonnaie, et que ces tokens ne pouvaient être retirés par quiconque. Les documents judiciaires indiquent que SafeMoon a également promis aux investisseurs que les caractéristiques du token SFM « conduiraient son prix vers des sommets stratosphériques » et « en toute sécurité vers la Lune ».

Les dirigeants de SafeMoon LLC auraient secrètement prélevé plus de 200 millions de dollars du projet et détourné les fonds des investisseurs pour financer leurs modes de vie luxueux : voitures de sport, maisons de luxe et voyages extravagants.

À ce sujet, Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district Est de New York, précise :

« Les accusés ont délibérément trompé les investisseurs et détourné des millions de dollars pour alimenter leur projet cupide et s'enrichir en achetant une voiture de sport Porsche personnalisée, d'autres véhicules de luxe et des biens immobiliers. »

De plus, Braden John Karony et Thomas Smith auraient utilisé des actifs détournés pour acheter d'importantes quantités de tokens SFM afin de stabiliser son prix. En outre, Braden John Karony est également accusé d'avoir pratiqué du « wash trading » afin de manipuler le prix du token.

Face à ces allégations, Braden John Karony a été arrêté dans l'Utah et Thomas Smith dans le New Hampshire. Kyle Nagy, quant à lui, reste introuvable. S'ils sont reconnus coupables, les accusés encourent jusqu'à 25 ans de prison.

Réaction immédiate du cours de SFM

Suite à cette nouvelle, le cours du SafeMoon s'est écroulé, chutant de 0,00019654 $ à 0,00007804 $, soit de près de 60 % en moins de 2 heures. Quant à la capitalisation du SFM, elle n'est plus que de 52 millions de dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes, alors qu'elle avoisinait les 115 millions de dollars avant l'arrestation des fondateurs de la cryptomonnaie.

Chute brutale de la crypto SafeMoon suite à l'arrestation de ses fondateurs

Lancée en mars 2021, la cryptomonnaie SafeMoon avait rapidement séduit les investisseurs avec une politique de redistribution aux détenteurs de tokens SFM de la moitié des frais de transactions générés. À son apogée le 5 janvier 2022, le prix du token SFM a atteint 0,00338272 $, ce qui portait sa capitalisation à plus de 8 milliards de dollars.

Source : Département de la Justice des États-Unis

