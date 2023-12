Safemoon se déclare en faillite – le token SFM dégringole de -35%

Le naufrage de Safemoon continue, après l’arrestation de ses dirigeants. L’entreprise vient de se déclarer en faillite, précipitant encore davantage le cours du SFM vers le bas. Que va devenir l’entreprise ?

L’entreprise Safemoon se déclare en faillite

Fin de l’histoire pour Safemoon ? L’entreprise étatsunienne, qui a connu de nombreux problèmes légaux, s’est déclarée en faillite hier. Elle s’est placée sous « chapitre 7 », c’est-à-dire que sa gestion est confié à des dirigeants qui accompagneront le processus de faillite, les fonds étant recouvrés pour rembourser les créanciers. C’est par exemple ce qu’il se passe actuellement chez FTX.

Selon les documents enregistrés, les créanciers de Safemoon serait entre 50 et 99, et l’entreprise dispose encore de 10 à 50 millions de dollars d’actifs. Elle devrait entre 100 000 et 500 000 dollars.

En réaction à cette nouvelle, le cours du SFM a de nouveau dégringolé. Il a perdu -35% en moins d’une journée, pour atteindre un prix de 0.000049 dollars. Sa capitalisation ne s’élève plus qu’à 17 millions de dollars, alors qu’elle dépassait le milliard de dollars au plus fort de son succès.

Le cours du SFM dégringole encore davantage depuis hier

Safemoon, un succès et une chute éclair

Safemoon est une de ces entreprises crypto qui ont connu un succès considérable à leur lancement, avant de dégringoler. Son histoire est parsemée de controverses : dès sa première année d’existence, des célébrités avaient été poursuivies en justice pour en avoir fait la promotion.

Safemoon avait ensuite connu un hack à 9 millions de dollars en mars dernier, mais le scandale avait été éclipsé par un autre, beaucoup plus gros. Ses dirigeants ont en effet été arrêtés le mois dernier. Ils sont accusés d’avoir prélevé quelque 200 millions de dollars au projet, afin de financer leur train de vie luxueux.

L’enjeu pour les gestionnaires de l’entreprise sera donc de récupérer les fonds, et de rembourser les dettes de Safemoon. Quant aux ex-dirigeants, ils font face à l’éventualité de plusieurs dizaines d’années de prison. La saga Safemoon n’est donc pas entièrement finie, et le procès à venir devrait être suivi avec attention.

Source : United States Bankruptcy Court

