JPMorgan : « MiCA va booster les stablecoins euro »

MiCA, comme toutes les régulations en France, n'a pas bonne presse. Pourtant, pour nos amis outre-Atlantique, c'est la force de l'Europe. Les analystes de JPMorgan s'attendent à voir les stablecoins reposant sur l'euro prendre leur envol grâce à ce cadre réglementaire qui les met en avant.

JPMorgan livre une analyse positive du règlement MiCA pour les entreprises européennes

Alors que la réglementation MiCA fait l'objet de vives critiques en France et en Europe, les analystes de JPMorgan offrent un point de vue différent. Selon eux, MiCA est le « premier cadre global de régulation des marchés des cryptomonnaies au monde ».

Cette lecture peut s’expliquer facilement. Aux États-Unis, les entreprises ont rêvé d’une telle législation. Souvent, dans le domaine de l’industrie et de la tech, l’Europe est ironiquement reconnue comme la zone économique qui « régule le plus vite », quand la Chine et les États-Unis innovent et produisent des entreprises valorisées à plusieurs billions de dollars.

Capitalisations boursières des stablecoins indexés sur l'euro, le dollar et les autres monnaies. La dominance du dollar est flagrante.

S’il est vrai que l’Europe n’a pas vraiment exploité cet avantage pour prendre le lead dans la course aux cryptos, ce cadre compréhensif pourrait malgré tout se révéler être un avantage pour les entreprises du Vieux Continent.

C’est ce que note la banque d’investissement JPMorgan dans un rapport de recherche destiné à ses clients.

Avec MiCA, seuls les stablecoins conformes peuvent être utilisés sur les marchés régulés. Ce qui n’est pas une contrainte pour les particuliers, qui peuvent facilement accéder aux DEX, est en revanche une condition sine qua non pour les investisseurs institutionnels, qui devraient apporter des centaines de milliards dans le marché au cours des prochaines années.

Le rapport de force entre le leader incontesté du marché des stablecoins, Tether (USDT), et ses rivaux serait déjà en train de changer, note JPMorgan :

[MiCA] a permis aux stablecoins régulés, comme l'EURC de Circle, de gagner en puissance, tandis que les stablecoins non conformes, comme l'EURT de Tether, font face à un défi.

En particulier à cause d’une obligation de MiCA vis-à-vis des émetteurs de stablecoins : celle de « maintenir des réserves consistantes dans des banques basées dans l'UE et d’obtenir des licences de commerce », ce que Tether a refusé de faire.

L’entreprise derrière l’USDT a dû suspendre son stablecoin EURT et engager le retrait de l’USDT des exchanges régulés en Europe, comme Binance et Coinbase. En ce qui concerne l’EURT, ce dernier ne représente qu’une fraction infime de l’activité de Tether, avec une capitalisation boursière de seulement 36 millions de dollars et un volume journalier qui dépasse rarement le million.

Avec MiCA, l'avènement d'un champion européen du stablecoin ?

Plus globalement, ce blocage en Europe ne représente pas un gros problème pour Tether dont le principal de l’activité se situe en Asie, note JPMorgan. De plus, l’entreprise a déjà pris les devants en investissant dans des entreprises régulées sous MiCA, comme Quantoz Payment, ce qui lui garantit de garder un pied en Europe, même indirectement.

Bien que cela ne change pas le destin de Tether, MiCA devrait quand même avoir un impact positif pour les entreprises et les stablecoins européens. Par exemple « Oddo BHF SCA, Revolut, Deutsche Bank et BBVA qui, en collaboration avec Visa, étudie la possibilité de créer un stablecoin en euro ».

La France pourrait également tirer son épingle du jeu avec Société Générale FORGE, qui « a déjà lancé le stablecoin EURCV pour les investisseurs particuliers sur les blockchains publiques, comme ethereum, et prévoit des lancements sur d’autres blockchains. »

Pour conclure, JPMorgan rappelle que les obstacles à court terme imposés par MiCA sont susceptibles de devenir des avantages à long terme :

Bien que MiCA implique des coûts de mise en conformité plus élevés, son impact à long terme sur les marchés des cryptomonnaies devrait être positif en apportant une clarté réglementaire, en attirant les investisseurs institutionnels et en incitant à l'utilisation de stablecoins indexés sur l'euro.

Source : JPMorgan

