Au Japon, le projet de monnaie numérique remballé faute d'intérêt du public

Les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) sont souvent présentées comme l’avenir des monnaies fiduciaires… Mais seront-elles adaptées aux besoins des utilisateurs ? Pas forcément, selon le Japon, qui stoppe son projet de MNBC. Que s’est-il passé ?

La monnaie numérique du Japon à l’arrêt, faute d’intérêt du grand public

La nouvelle est passée plutôt inaperçue à la fin du mois dernier, mais elle est particulièrement symbolique. Le Japon fait cesser son projet de monnaie numérique de banque centrale (MNBC). Pour rappel, l’éventuel crypto-yen était en phase d’expérimentation depuis le début de l’année 2021, avec une seconde phase qui avait débuté en avril. Rien de bien surprenant : la grande majorité des pays du monde sont à ce stade en train de tester des solutions de ce type.

Mais le pays du soleil levant est le premier à s’en détourner officiellement, après ces phases de test. La Banque centrale considère en effet qu’il n’est pas nécessaire pour le Japon de proposer une MNBC. Pourquoi ? Tout simplement parce que les solutions existantes lui paraissent suffisantes, les Japonais étant particulièrement au fait de moyens de paiements numériques.

Le Japon est les services de paiement numériques

La Banque du Japon argumente en effet que les avantages d’une monnaie numérique de banque centrale sont redondants. Les Japonais ont déjà tous accès aux services bancaires, l’inclusion financière n’étant pas un enjeu particulier pour le pays. Par ailleurs, les habitants utilisent déjà beaucoup des solutions de paiement numériques issues du secteur privé. Ils s’en servent quotidiennement pour acheter des biens et services.

Où s’inscrirait alors une MNBC, qui est censée être « uniquement » une retranscription numérique du yen, qui fonctionnerait en dehors de banques ? Par ailleurs, les Japonais, tout comme les Français, sont particulièrement habitués aux espèces. 20% du PIB du pays serait ainsi issu des échanges d’espèces.

Un problème qui dépasse le Japon ?

La Banque du Japon a précisé qu’elle continuerait à expérimenter autour des paiements numériques, mais ce projet de monnaie numérique est bel et bien enterré pour l’instant. C’est un problème qui fait en tout cas écho à des questionnements plus larges au sein de l’écosystème crypto.

On reproche souvent aux cryptomonnaies de solutionner des problèmes qui n’existent pas. Les usages montrent cependant que dans les pays où l’inflation règne, et où la monnaie fiduciaire et la Banque centrale font face à un déficit de confiance, les cryptomonnaies sont particulièrement utilisées. C’est bien sûr le cas en Amérique latine, qui est devenue un berceau d’adoption mondial.

Un pays à l’économie solide tel que le Japon, avec une population vastement bancarisée et qui a accès à une multitude d’applications de paiement, ne joue donc pas dans la même cour. Il est probable que ces questionnements surviennent alors dans d’autres « grandes » économies, car comme toujours, ce sont les usages et le marché qui feront leur loi.

Source : Asia Times

