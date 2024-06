Il n’y a jamais eu autant de millionnaires dans le monde – Pourquoi ?

Selon le cabinet de conseil Capgemini, il y a à l’heure actuelle 22,8 millions de millionnaires dans le monde. C’est-à-dire des personnes dont l’argent disponible dépasse le million de dollars, hors résidence principale. Le nombre de fortunés de cette catégorie est en nette hausse : +5,1 % par rapport à l’année dernière.

Au-delà de leur nombre, ce sont aussi les montants en jeu qui ont augmenté. Les millionnaires pèsent désormais 86 800 milliards de dollars, c’est-à-dire une somme 4,7 % plus élevée qu’au cours de l’année 2023. La société Capgemini précise par ailleurs qu’il s’agit d’un record, jamais atteint depuis les débuts de ce classement, en 1997.

