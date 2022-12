En Inde, les cryptomonnaies sont perçues comme responsables de la prochaine crise financière

Lors d'une conférence de presse au BFSI Summit 2022, le gouverneur de la Banque centrale d'Inde a confirmé sa position au sujet des cryptomonnaies. D'après ses propos, ce sont les cryptomonnaies qui causeront la prochaine crise financière. Comment expliquer un tel discours ?

La Banque centrale indienne s'oppose aux cryptomonnaies

Depuis la faillite du groupe FTX, les responsables politiques du monde entier ont une vision davantage pessimiste des cryptomonnaies. Dernièrement, le gouverneur de la Banque des réserves de l'Inde (RBI), Shaktikanta Das, a déclaré lors d'une conférence que ce type d'actif n'est qu'un outil de spéculation sans réelle utilité, ni valeurs intrinsèques :

« Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus sur notre position après les évènements de cette année, y compris le dernier épisode concernant FTX. »

L'homme à la tête de l'institution monétaire ne mâche pas ses mots sur le sujet. Plus qu'une incitation à la prudence, il affirme que les cryptomonnaies devraient être bannies, car elles représenteraient un danger inhérent menaçant l'économie indienne et sa stabilité financière.

« D'après nous, les cryptomonnaies devraient être interdites, car si on les laisse s'étendre, c'est-à-dire si on essaie de les réguler et de les laisser se développer, croyez-moi, la prochaine crise financière viendra des cryptomonnaies. »

En parallèle, Shaktikanta Das s'est exprimé au sujet des monnaies numériques de banque centrale (MNBC) de manière enthousiaste. D'après ses mots, les MNBC représentent une « révolution numérique » à laquelle l'Inde se prépare avec son projet de roupie numérique.

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Une compétition entre cryptomonnaies et MNBC ?

Ce n'est pas la première fois que la Banque centrale indienne émet un avis défavorable à l'encontre des cryptomonnaies. D'ailleurs, les banques centrales du monde entier ont généralement une vision pessimiste du secteur : en début de mois, c'est la Banque centrale européenne qui discréditait le réseau Bitcoin (BTC) en le décrivant « en route vers l'inutilité ».

Cette confrontation entre les institutions monétaires et les cryptomonnaies est motivée par leurs objectifs contraires : alors que les banques centrales veulent gérer la distribution de la monnaie d'une zone géographique donnée de manière centralisée, l'ambition du réseau Bitcoin est d'avoir un système monétaire décentralisé et sans contraintes liées aux frontières.

Alors que les cas d'usages liés aux cryptomonnaies augmentent de jour en jour, les banques centrales n'ont pas eu d'autres choix que de s'adapter à cette innovation en s'investissant massivement dans les projets de monnaies numériques. D'ailleurs, la Chine a déjà franchi le pas en lançant dès 2020 son prototype de yuan numérique.

En outre, un combat idéologique est en cours entre les cryptomonnaies et les monnaies numériques de banque centrale : tandis que l'un assure un système transparent et incensurable, l'autre défend un système avec des valorisations stables et une plus grande autorité sur les fonds déployés.

Source : The Indian Express

