iExec (RLC) lance l’iExec Portal, un outil pour stimuler sa communauté et récompenser ses contributions

Startup née en 2016 basée en France, iExec (RLC) permet d'échanger des ressources de cloud computing à l'échelle mondiale sur un marché ouvert à tous.

Construite sur Ethereum, la place de marché d'iExec connecte les fournisseurs de ressources avec les utilisateurs de ressources, permettant à tout un chacun de monétiser la puissance de calcul, les jeux de données et les applications.

Afin de soutenir la croissance de sa communauté, iExec vient de dévoiler l'iExec Portal. À cette fin, cet outil introduit un système de vote : les membres de la communauté iExec ont désormais la possibilité de prendre part aux différentes décisions concernant les activités de la communauté en votant sur les propositions soumises par l'équipe iExec.

Par exemple, les membres pourront se prononcer sur le format des sessions AMA, attribuer des distinctions à une personne de la communauté, ou même choisir les futures fonctionnalités de l'iExec Portal.

Le vote des membres est pondéré par le nombre de RLC qu'ils détiennent, mais tout détenteur de RLC peut participer, quel que soit le nombre de RLC qu'il détient.

Afin que cela ne coûte aucuns frais à la communauté, les votes auront lieu sur la plateforme Snapshot, qui prend note de la quantité de tokens détenus dans le portefeuille au moment du vote.

Notez que les utilisateurs devront se connecter à l'iExec Portal via un portefeuille Portis ou MetaMask.

Contribuez au développement d'iExec et recevez des récompenses

Pour mettre en valeur les actions de ses membres, iExec également a introduit le Community Rewards Program. Ce nouveau dispositif vise à récompenser les membres les plus actifs et les plus impliqués de la communauté pour leurs contributions, allant de la création de contenu à l'assistance technique apportée aux utilisateurs du protocole.

Ces récompenses se matérialisent par des tokens RLC et seront distribuées chaque mois aux contributeurs qui se seront particulièrement distingués.

L'iExec Portal rassemble d'ailleurs toutes les informations relatives au Community Rewards Program, en particulier comment remporter les différentes récompenses proposées par iExec.

Depuis ce nouvel outil, il sera également possible de visualiser les NFTs POAP (une sorte de souvenir gravé sur la blockchain) reçus après avoir contribué au projet ou participé à des évènements.

Accédez à toutes les ressources d'iExec via une seule interface

L'iExec Portal facilite également la gestion des portefeuilles contenant des RLC. Avec un tableau de bord dédié, les détenteurs de tokens RLC peuvent visualiser le solde de leur portefeuille.

En outre, les utilisateurs peuvent découvrir comment faire fructifier leurs tokens RLC de diverses manières, notamment sur des plateformes comme Uniswap ou Bancor.

De même, en parcourant l'iExec Portal, les utilisateurs peuvent accéder aux produits et services d'iExec depuis une unique interface :

L'iExec Oracle Factory , pour créer des oracles personnalisés à partir de tout type de données, en moins de 5 minutes et en quelques clics ;

, pour créer des oracles personnalisés à partir de tout type de données, en moins de 5 minutes et en quelques clics ; Le programme de récompense des développeurs (iExec Developer Rewards Program), pour être récompensé pour la création d'applications sur le protocole iExec.

« Avec l’iExec Portal, nous souhaitons offrir à la communauté un point d’entrée où chacun peut rejoindre l’écosystème iExec. Le Portail d'iExec se veut un lieu d'écoute de notre communauté, de reconnaissance et de récompense de leurs contributions, ainsi qu’une aide pour tirer le meilleur parti de leurs RLC, » explique Nelly Cornejo, Responsable de l'Adoption d’iExec.

Bien évidemment, il s'agit ici de la première itération de l'iExec Portal. L'équipe d'iExec prévoit d'y ajouter de nombreuses autres fonctionnalités au fil du temps, de manière à procurer la meilleure expérience possible à sa communauté.

