« Des idiots » – la société de Donald Trump nie fermement l’investissement à 3 milliards de dollars qu’on lui prête

Un rapport du Financial Times prête à la société de médias de Donald Trump des plans d’investissement considérables dans les cryptomonnaies. Mais Trump Media & Technology Group nie en bloc cette information.

Trump Media nie tout plan d’investissement en cryptomonnaies

Le Financial Times annonçait hier que la famille Trump comptait acheter 3 milliards de dollars de cryptomonnaies, notamment via sa société Trump Media and Technology Group (TMTG). L’investissement colossal aurait été annoncé dans le cadre de la conférence Bitcoin 2025.

Mais TMTG a très fermement nié cette information ces dernières heures, affirmant qu’elle n’était pas fondée :

Apparemment, le Financial Times a des journalistes idiots qui écoutent des sources encore plus idiotes.

👉 Notre guide pour acheter facilement des cryptomonnaies en 2025

Le Financial Times citait cependant 6 sources anonymes, qui auraient confirmé l’investissement. Reste donc à voir si TMTG fera ou pas une annonce dans les prochains jours.

La conférence Bitcoin 2025 s’ouvre aujourd’hui. Elle fera intervenir notamment JD Vance, le vice-président des États-Unis. Si la famille Trump n’annonce donc pas d’investissement, il se pourrait que Vance ait quelques annonces à faire de la part de l’administration Trump.

La famille Trump n’a pas caché son intérêt pour les crypto-actifs. Ayant lancé une société dans le domaine, World Liberty Financial, elle a également proposé récemment un dîner exclusif pour les plus grands détenteurs de la cryptomonnaie TRUMP.

Source : TMTG

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital