Hyperliquid annonce le lancement du staking pour le HYPE, sa cryptomonnaie native

Sur le réseau social X, Hyper Foundation, l'entité derrière Hyperliquid, a officiellement annoncé ce lundi le lancement du staking pour sa cryptomonnaie native, le HYPE. Selon l'exchange décentralisée (DEX) de perpetuels, le staking constitue « une étape importante » de son développement, car il permettra « à la communauté autour de son token de sécuriser collectivement le réseau ».

Staking is now live on mainnet.

Staking is an important milestone for Hyperliquid because it allows the diverse community of HYPE stakers to collectively secure the network. Like other proof of stake networks, new blocks on Hyperliquid are proposed by validators in proportion to… pic.twitter.com/J8uECmHGwK

— Hyper Foundation (@HyperFND) December 30, 2024