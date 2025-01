Après avoir plaidé coupable devant le tribunal et signé des accords de plaidoyer, les 2 principaux suspects du hack de Bitfinex ont été condamnés à de la prison ferme. En parallèle, l'exchange centralisé devrait être indemnisé grâce aux Bitcoins saisis par les forces de l'ordre lors de l'arrestation des pirates informatiques.

Bitfinex pourrait bien récupérer 3/4 des Bitcoins qu'il avait perdu en 2016

L'exchange centralisé (CEX) Bitfinex, qui avait été hacké et spoilé par Ilya « Dutch » Lichtenstein et Heather « Razzlekahn » Morgan, devrait retrouver les fonds qu'il avait perdus. Le gouvernement américain a affirmé ce mardi qu'une partie des 119 754 Bitcoins (BTC) subtilisés – environ 94 000 BTC – seront prochainement restitués au CEX.

🚨 Comment se prémunir des arnaques au Bitcoin et aux cryptomonnaies ?

Dans un dossier déposé auprès du tribunal fédéral du district de Columbia, le gouvernement américain s'est prononcé en faveur du remboursement des pertes de Bitfinex :

Pour les raisons susmentionnées, il n'y a pas de « victime » pour les infractions spécifiques ayant occasionné une condamnation dans cette procédure. Cependant, le tribunal a le pouvoir d'ordonner une restitution volontaire conformément aux accords de plaidoyer des accusés. Cette restitution volontaire devrait inclure tous les actifs saisis dans le portefeuille de piratage Bitfinex et, conformément aux accords de plaidoyer, ces actifs devraient être restitués à Bitfinex sous forme de restitution en nature.

Cette déclaration vient confirmer le fait que Bitfinex est bel et bien la seule victime du piratage perpétré par Dutch et Razzlekahn, il y a maintenant près de 9 ans. Déjà en octobre dernier, le gouvernement américain expliquait « qu'il n'avait pas connaissance d'autres personnes ou entités pouvant être considérés comme victime du hack en vertu du Crime Victims' Right Act ou du Mandatory Victim Restitution Act, hormis iFinex, la société mère de Bitfinex ».

En 2022, l'exchange avait déclaré que s'il venait à récupérer les Bitcoins qui lui avaient été volés, il en vendrait à hauteur de 80 % afin de racheter et de burn les tokens UNUS SED LEO qui avaient été émis par Bitfinex suite au hack afin de compenser les éventuelles pertes de ses clients.

Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les principaux suspects du hack ont été condamnés et sont derrière les barreaux

En 2016, Dutch, expert informatique hautement qualifié, exploitait plusieurs techniques de piratage dans le but d'accéder au réseau informatique de Bitfinex. Après y être parvenu, il a fait en sorte d'autoriser des transactions en BTC vers un wallet qu'il possédait.

De cette manière, il a subtilisé près de 120 000 BTC. Afin de blanchir ces fonds, Dutch fait appel à sa femme Razzlekhan. Cette dernière créait des identités fictives et déplaçait méthodiquement les BTC volés en petites quantités sur des exchanges ou des plateformes crypto illégales. Enfin, ils échangeaient leurs cryptomonnaies contre de l'or, des tokens non fongibles (NFT) ou des bons d'achat Walmart.

Leurs agissements ont été repérés par les forces de l’ordre qui ont procédé à leur arrestation courant 2022. Les autorités américaines avaient alors saisi 94 643 BTC. Un butin qui s'élève à près de 9,4 milliards de dollars selon le cours actuel du Bitcoin.

👉 À lire également – En 2024, plus de 3 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été perdus dans des hacks et arnaques

Dutch risquait jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour son hack et son vol, tandis que sa femme pouvait écoper jusqu'à 5 ans de prison pour complicité et blanchiment d'argent. Cependant, les 2 accusés ont plaidé coupable lors de leur procès et ont conclu un accord de plaidoyer avec la justice, leur permettant d'alléger leurs peines.

Au final, Razzlekahn a été condamnée à 18 mois de prison, tandis que son mari passera 5 ans de sa vie derrière les barreaux.

Acheter des cryptos sur eToro

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : Cour de district des États-Unis pour le district de Columbia

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital