Le gouvernement américain s’apprête-t-il à vendre plus d’un milliard de dollars de Bitcoin (BTC) ?

Cette nuit, plusieurs entreprises d’analyse on-chain ont identifié des mouvements sur une adresse Bitcoin (BTC) affiliée au gouvernement américain, et plus précisément au Department of Justice. Au total, ces mouvements représentent le déplacement d’un peu plus de 49 000 BTC, soit environ 1,08 milliard de dollars à l’heure actuelle :

Figure 1 – Transactions sur l’adresse du Department of Justice

Dès lors, il convient de s’interroger sur la nature de ces mouvements et si cela peut être annonciateur d’une vente.

Pour le moment, le marché ne semble pas avoir particulièrement réagi à la nouvelle, bien que le prix du BTC continue de glisser légèrement à la baisse, depuis le décrochage de 5 % vendredi dernier :

Figure 2 – Cours du BTC en données H4

En réalité, ces BTC correspondraient à des saisies opérées à l’automne 2021 et au printemps 2022 concernant l’affaire Silk Road, un marché noir aujourd’hui fermé qui opérait sur le dark web.

Pour ce qui est du principal mouvement, à savoir une transaction de 40 000 BTC, Glassnode a indiqué que 9 861 d’entre eux avaient été redirigés vers la plateforme Coinbase, ce qui correspond approximativement à une valeur de 217,7 millions de dollars :

