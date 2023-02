Le gigantesque dépôt de Justin Sun sur Lido Finance déclenche une mesure d'urgence sur la plateforme

Victime de son succès ? La plateforme de staking Lido Finance a dû limiter les dépôts d’Ether (ETH), suite à un afflux de 150 000 ETH. Et le coupable ne serait personne d’autre que Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX). Retour sur le gigantesque transfert qui a causé cet événement.

Lido Finance limite ses services de staking

La nouvelle a été annoncée au cours du week-end par Lido Finance, qui a annoncé le plus gros dépôt d’ETH en staking de son histoire. Ce sont 150 000 ethers qui ont été transférés en plusieurs fois, soit 245 millions de dollars au cours actuel. Le protocole a donc été forcé de mettre en place une mesure de sécurité baptisée « Staking Rate Limit ».

Pour rappel, l’intérêt de Lido Finance est que la plateforme permet de staker des ETH en recevant un équivalent, afin de contourner le verrouillage des actifs. Les utilisateurs déposent leurs ETH, et obtiennent des stETH en échange. La mesure de sécurité mise en place limite donc de manière dynamique les stETH qui peuvent être produits (mint).

On ne peut donc soumettre que 150 000 ETH au contrat de Lido sur une période de 24h. La mesure permet d’éviter certains effets négatifs, dont la dilution des récompenses :

« Cela fonctionne en réduisant le nombre total de stETH qui peut être produit à n’importe quel moment, en se basant sur les dépôts récents. Cette capacité est ensuite rouverte progressivement, bloc par bloc. »

Justin Sun à l’origine de ce record ?

Selon l’analyse Lookonchain, le dépôt record viendrait d’un seul utilisateur, qui aurait fait trois transferts de 50 000 ETH consécutifs. Et cet utilisateur ne serait personne d’autre que Justin Sun, le controversé fondateur de Tron (TRX) :

La manoeuvre a également été signalée par le tracker WhaleAlert, qui avait noté les transferts depuis le wallet de Justin Sun. Le créateur de Tron serait donc à lui seul responsable de cet ajustement de sécurité de Lido Finance.

On voit ces dernières semaines une montée en puissance des protocoles de liquid staking, à l’instar de Lido Finance. La raison, c’est la mise à jour Shanghai à laquelle procédera prochainement Ethereum. Celle-ci permettra aux utilisateur de retirer les ETH envoyés sur la Beacon Chain. Les protocoles de liquid staking, qui simplifient énormément le staking d’ETH, sont donc particulièrement scrutés.

Justin Sun est donc manifestement très « bullish » sur l’avenir d’Ethereum, et le staking en particulier. Et il n’est pas le seul : Lido est actuellement le premier protocole de la DeFi en termes de valeur totale verrouillée, avec plus de 9 milliards de dollars d’actifs.

Source : Lido Finance via Twitter, DefiLlama

