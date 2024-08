France : Le président Emmanuel Macron s'exprime sur l'arrestation du PDG de Telegram

L'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, suscite le débat à l'échelle nationale et internationale. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le réseau social X quant aux « fausses informations » qui circuleraient à ce sujet.

Emmanuel Macron réfute les « fausses informations »circulant sur l'arrestation de Pavel Durov

Samedi soir, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été interpellé par les autorités françaises pour répondre de certaines accusations. À ce jour, 12 chefs d'accusations sont retenus à son encontre.

Cette affaire, prenant une tournure géopolitique avec l'intervention de la Russie, fait grand bruit dans la sphère crypto et traditionnelle en remettant sur la table des sujets tels que la liberté d'expression, les abus criminels que peuvent engendrer de tels outils et la censure imposée par les États sur les différents réseaux sociaux.

👉 Dans l'actualité également - Russie : les paiements internationaux en cryptomonnaies testés dès cette semaine

Afin de répondre aux allégations de « fausses informations » circulant sur le réseau X, le président français, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur ce même réseau social :

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov. La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera. Dans un État de droit,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

Ainsi, le président français assure une « totale indépendance » de la justice et que « la France est plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication ».

Il précise par ailleurs que « l'arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours » et que « ce n'est en rien une décision politique. »

En parallèle de ces évènements, Marc Zuckerberg a adressé une lettre à la Chambre des représentants américaine pour dénoncer des « pressions » à répétition provenant du gouvernement Biden pour censurer certains contenus relatifs au COVID-19.

La polémique et le débat autour de la liberté d'expression ne sont, semble-t-il, pas prêtes de retomber de sitôt.

Source : X d'Emmanuel Macron

