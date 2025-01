France : Ce magasin d’accessoires motos parisien permet désormais de payer en cryptomonnaies

Sasie Center Moto, un magasin de plus de 4 000 m² proposant des accessoires pour motos et motards en région parisienne, a décidé de s’ouvrir aux paiements en cryptomonnaies. Découvrez ce qui a motivé Jean-Sébastien Volpe, le directeur de la boutique, à se lancer dans cette initiative avant-gardiste.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Sasie Center Moto (en savoir plus)

Sasie Center Moto s’ouvre aux cryptos : une grande première en France

Depuis près d'un an, une enseigne emblématique de Pontault-Combault (77) prépare une révolution silencieuse : l’intégration des cryptomonnaies comme moyen de paiement.

Avec un magasin de plus de 4 000 m² , Sasie Center Moto est réputé comme étant le numéro 1 en Europe pour les accessoires moto et également pour « son accueil chaleureux et son équipe de conseillers dévoués, qui aident les clients à trouver le produit le mieux adapté à leur type de pratique », nous confie Jean-Sébastien Volpe, le directeur.

✅ Exclu Cryptoast : Bénéficiez d’une remise de 10 € chez Sasie Center Moto avec le code « SATOSHIROULEENMOTO » (limité à 500 utilisations)

Observant ses clients utiliser des cartes Binance à la caisse ou manifester leur intérêt pour les produits streetwear YEEHAW & Co. disponibles au magasin, inspirés du Bored Ape Yacht Club (BAYC), Jean-Sébastien Volpe, passionné de longue date par l’univers crypto, a décidé de passer à l’action.

Aperçu du magasin Sasie Center Moto à Pontault-Combault

Il y avait donc une certaine sensibilité d’une partie de la clientèle sur le Web3 en général. Étant moi-même investi dans l’univers des cryptomonnaies depuis de nombreuses années, j’avais à cœur de proposer ce type de solutions à une partie de la clientèle. Jean-Sébastien Volpe, l’un des dirigeants de Sasie Center Moto

Pour concrétiser cette idée, la priorité était de simplifier le processus autant pour les clients que pour les collaborateurs, explique Jean-Sébastien Volpe. Le choix s’est donc porté sur Plisio, une passerelle de paiement reconnue pour son intégration fluide avec Prestashop.

Ainsi, le paiement en cryptomonnaies chez Sasie Center Moto est possible en magasin, mais également depuis sa boutique en ligne :

Interface de paiement désormais visible sur le site Internet de commande en ligne de Sasie Center Moto

Actuellement, la plateforme propose principalement les cryptomonnaies suivantes : Bitcoin, Ethereum, BNB et USDT. Cependant, grâce à la solution choisie, d'autres cryptos telles que le Litecoin, Ethereum Classic, le Toncoin, le BUSD, l’USDC, le Dogecoin, le TRX , SHIBA , ainsi que le XMR de Monero et le Zcash, peuvent également être acceptées.

Une étude est également en cours pour intégrer l'ApeCoin, une crypto étroitement liée à l'univers des sports motorisés, notamment en tant que principal sponsor de l'équipe de Formule 1 BWT Alpine F1.

👉 Visitez la boutique en ligne de Sasie Center Moto

Une entreprise familiale innovante qui se démarque par son audace et sa vision

Dans les faits, le système de paiement, pensé pour être simple et intuitif, calcule automatiquement la conversion en euros et laisse un délai de 30 minutes pour finaliser les transactions.

En cas de remboursement, la préférence est donnée aux stablecoins afin d’éviter les fluctuations de valeur, explique Jean-Sébastien Volpe. Notons que ce qui distingue l'approche de l'entreprise, c’est sa décision de conserver les fonds en cryptos, une stratégie audacieuse qui reflète une confiance affirmée dans l’avenir de cet écosystème.

Depuis le lancement de cette initiative fin décembre 2024, plus d’une dizaine de transactions ont été enregistrées, un début prometteur pour cette entreprise familiale qui a aujourd'hui 35 ans.

Avec cette initiative, l’enseigne ne se contente pas de suivre une tendance : elle s’impose comme pionnière dans l’adoption de solutions de paiement du futur. Les transactions, réalisées directement sur la blockchain, sont gérées en interne, reflétant une maîtrise technique solide.

Nous avons toujours essayé d’avoir un temps d’avance sur la concurrence, notamment à travers nos services auprès de la Clientèle, nous sommes une entreprise familiale et les clients l’ont toujours ressenti. Cependant, il ne faut pas se reposer sur ce côté familial, traditionnel, et toujours regarder en avant ! Jean-Sébastien Volpe, l’un des dirigeants de Sasie Center Moto

Le message aux autres commerçants est clair : « Formez-vous, comprenez l’intérêt des cryptos et adoptez-les si vous en voyez la valeur ». En effet, pour Jean-Sébastien Volpe, « il ne faut pas adopter les cryptos parce que ce serait “une mode” ou “un outil marketing”. Il faut l’adopter car on en comprend l’intérêt aujourd’hui et demain, et que l’on ne veut pas simplement être un utilisateur, mais un acteur de demain ».

Avec son ambition et sa capacité à innover, cette entreprise familiale de Pontault-Combault offre un bel exemple d’évolution dans le paysage commercial français

Source : Sasie Center

