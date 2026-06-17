Le français ChapsVision remplace Palantir pour nos services de renseignement

Associée depuis 2015 à la société américaine Palantir, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) va désormais faire appel à la française ChapsVision. Une décision qui s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté numérique et sécuritaire de la France, alors que les États-Unis viennent de restreindre l’accès à certaines IA stratégiques.

« Nous ne pouvons pas accepter de nouvelles dépendances stratégiques dans le numérique »

Alors que l'ouverture des marchés mondiaux s'imposait comme la norme depuis des années, la période actuelle semble désormais s'orienter vers un certain repli stratégique basé sur un principe de souveraineté trop souvent laissé au second plan de la politique française.

Une nécessité d'autant plus impérieuse que les États-Unis viennent de démontrer qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps dans des domaines très sensibles comme l'intelligence artificielle, en réclamant il y a peu une suspension de l’accès aux modèles d'Anthropic Fable 5 et Mythos 5 en dehors de son territoire.

💡 Comment sécuriser votre environnement numérique et financier ?

De quoi pousser le Premier ministre, Sébastien Lecornu, à publier une vidéo sur le réseau X dans laquelle il revient sur les investissements de la France dans le secteur de l'IA - alors que les salons de la tech Vivatech et Eurosatory se tiennent actuellement à Paris et Villepinte (Seine-Saint-Denis) - tout en affirmant que « nous ne pouvons pas accepter de nouvelles dépendances stratégiques dans le numérique ».

Comme l’électricité hier, comme Internet il y a trente ans, l’intelligence artificielle change déjà nos vies. Le temps des expérimentations est terminé. J’ai décidé d’accélérer la transformation de l’État : → un assistant conversationnel souverain commun pour tous les agents… pic.twitter.com/bAMDPEKqVh — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) June 16, 2026

L'occasion pour le Premier ministre de rappeler les avancées déjà enregistrées dans le domaine, accompagnées d'un « investissement de 655 millions supplémentaires dans l’intelligence artificielle via France 2030 », mais également l'abandon de la société américaine Palantir par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), au profit de la française ChapsVision et sa plateforme ArgonOS.

Après la migration des données de santé vers une solution d’hébergement souveraine en avril, je veux annoncer que la société française ChapsVision a été retenue par la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure, qui dépend du ministre de l’intérieur, pour se substituer au géant américain Palantir. Sébastien Lecornu

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Une mutation qui devrait prendre plusieurs années

Suite aux attentats de 2015, le gouvernement français a décidé de renforcer ses politiques de sécurité et de renseignement, notamment en intégrant le logiciel d’analyse de données Gotham de la société américaine Palantir, au cœur de nombreuses polémiques pour sa capacité de surveillance de masse, et plus récemment son utilisation par les services de l'immigration ICE aux États-Unis.

Un contrat qui devait initialement être temporaire, avant sa reconduction à trois reprises entre 2019 et 2025 qui le rend encore actif jusqu'en 2028. Alors pourquoi enclencher ce changement soudain ? Tout simplement car « le choix de ChapsVision est le résultat d’un processus de sélection qui n’était pas achevé » lors du dernier renouvellement, selon un porte-parole de Matignon.

📰 Binance sur le point de perdre son droit d'exercer en France et dans l'Union européenne ?

Selon les informations partagées par Le Monde, il semblerait que l'État français cherche déjà depuis plusieurs années à « débrancher » la DGSI de Palantir. Autant dire que le développement actuel de ChapsVision, et son système de traitement de données par IA, dans l'écosystème du renseignement européen aura largement facilité sa sélection.

Une mutation qui devrait tout de même prendre plusieurs années, selon Matignon. De quoi permettre à ChapsVision de prendre un peu plus d'ampleur, notamment avec sa récente sélection par l'Allemagne dans le cadre d'une remise en cause de sa dépendance technologique aux États-Unis.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

Sources : Sébastien Lecornu, Le Monde

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.