Une formation blockchain sur mesure : c'est désormais possible avec la Blockchain Business School

La Blockchain Business School, organisme de référence dans la formation des professionnels du Web3 en France, lance un nouveau format inédit. Dès maintenant, il est possible de démarrer une formation sur mesure auprès de la BBS chaque lundi, sans attendre la prochaine session. Découvrez tout ce que cela change pour les apprenants de l'école blockchain.

La Blockchain Business School : une référence européenne pour se former aux métiers du Web3

La Blockchain Business School (BBS) est une institution française pionnière dédiée à la formation Web3 et IA, avec l'ambition de s'imposer comme la référence européenne dans ce domaine.

Fondée en 2023 par Fabien Ansaldi et Bilal Al Alamy, le PDG de PyratzLabs, le plus important incubateur Web3 d'Europe, la BBS propose des programmes uniques, conçus en partenariat avec des acteurs clés de l'écosystème, pour permettre aux étudiants d'appréhender pleinement les enjeux du Web3 et de l'IA.

Cette école propose une gamme variée de formations en ligne explorant tous les aspects du Web3 et de l'IA, tout en offrant des parcours sur mesure et encadrés par des mentors expérimentés et réputés dans l'écosystème Web3.

Une flexibilité inédite pour débuter une formation Web3

Pour garantir une flexibilité maximale à ses apprenants, la Blockchain Business School repense entièrement son modèle, offrant la possibilité de commencer un cursus sans attendre.

Dès le mois de décembre, il sera possible de débuter sa formation chaque lundi, éliminant ainsi l'obligation de patienter jusqu'à la prochaine session.

Cette nouvelle approche offre, dès le démarrage, un accès complet à tous les cours liés à la formation, accompagné d'un suivi personnalisé assuré par un grand nombre d'experts du secteur.

L'objectif est de s'adapter aux contraintes professionnelles et personnelles de chacun des apprenants, en proposant une expérience d'apprentissage fluide et adaptable où il est possible d'évoluer à son propre rythme.

Une ligne directe avec des acteurs clés du secteur

En complément des cours dispensés par la BBS, les apprenants bénéficient de nombreuses opportunités d'échanger avec des experts de la blockchain à travers 10 séances de mentorat individuelles.

La Blockchain Business School met également à la disposition de ses apprenants un réseau exclusif de plus de 40 professionnels reconnus dans le Web3. Ces experts, spécialisés dans divers domaines, proposent des sessions individuelles pour approfondir des thématiques spécifiques et répondre aux interrogations des étudiants.

Liste non-exhaustive du réseau de mentors et d'intervenants de la BBS

Cette approche permet aux étudiants de bénéficier d'un enseignement multi-compétences qui va au-delà du simple apprentissage. En effet, les formations que propose la BBS abordent également des aspects essentiels pour réussir dans le Web3, tels que la gestion de projet, les méthodes agiles, l'entrepreneuriat, le marketing Web3, le design thinking, le product ownership ou encore l'IA générative en tant qu’outil professionnel.

Une alternative aux formations traditionnelles standardisées

Cette nouvelle formule proposée par la Blockchain Business School se positionne comme une alternative aux formations traditionnelles standardisées, souvent rigides et peu adaptées aux besoins individuels.

Fini les dates imposées, les lives collectifs surchargés et les questions non pertinentes pour tous. La BBS privilégie un accompagnement personnalisé et un accès direct à des experts, offrant ainsi une expérience d'apprentissage plus efficace et enrichissante.

En plus du fait que la BBS soit certifiée Qualiopi, il existe de nombreuses possibilités pour faire financer votre formation (CPF, France Travail, etc.).

Avec ce format inédit, la Blockchain Business School ouvre la voie à une nouvelle ère de la formation Web3 en France en plaçant les besoins de ses apprenants au cœur de son dispositif.

