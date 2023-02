Euro numérique : la BCE envisage la création d'une appli de paiement

Une application de paiement pour échanger le futur euro numérique de manière aussi flexible que des espèces. C’est le projet envisagé par la Banque centrale européenne (BCE), et il ne plaît pas particulièrement aux banques. À quoi ce service pourrait-il ressembler ?

La BCE envisage la création d’une appli pour l’euro numérique

C’est Fabio Panetta, un membre du directoire de la BCE chargé du développement de l’euro numérique, qui a évoqué la possibilité d’une appli de paiement. Il s’exprimait la semaine dernière devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, et confirmait les nouvelles ambitions de la Banque centrale européenne :

« L’Eurosystème pourrait créer une nouvelle application propre à l’euro numérique, qui comprendrait uniquement des fonctionnalités de paiement de base opérées par des intermédiaires. L’euro numérique serait ainsi reconnu et mis à votre disposition quel que soit l’endroit où vous vous trouvez en Europe. »

Fabio Panetta envisage des caractéristiques pour simplifier les transactions en euro numérique via cette appli : paiement sans contact et QR code notamment. Le nouvel actif de la BCE pourrait être compatible avec les smartphones et les montres connectées, et une carte de paiement dédiée pourrait être créée.

Le membre du directoire de la BCE confirme également qu’il s’agit de créer un moyen de paiement centré autour des besoins des utilisateurs :

« Une coopération étroite est nécessaire avec tous les acteurs du marché, qu’il s’agisse des associations de consommateurs (qui sont les mieux informées des besoins des consommateurs), des intermédiaires qui fourniraient des services à leur clientèle, ou des commerçants qui désireraient proposer une solution de paiement plus pratique. »

Les banques laissées de côté ?

La coopération étroite envisagée par Fabio Panetta ne mentionne pas directement les banques, et pour cause. Celles-ci se retrouvent peu impliquées dans ce scénario, et c’est la raison pour laquelle elles affichent une méfiance historique face au projet numérique. Certes, ce seraient elles qui géreraient le compte de dépôt de l’euro numérique, mais elles ne porteraient pas le projet.

Par ailleurs, l’euro numérique entre directement en concurrence avec le projet paneuropéen de paiement (EPI), une initiative portée par 13 banques commerciales. Mais ce dernier semble avoir eu du mal à décoller. À l’origine pensé comme une alternative à Visa et Mastercard, il a revu ses ambitions à la baisse pour ne plus être qu’un « simple » portefeuille de paiement.

Ce futur euro numérique entrera donc directement en concurrence. C’est une raison de plus pour les banques commerciales d’afficher une méfiance nette face à un projet qui ne les implique pas autant qu’elles pourraient le souhaiter. Laurent Mignon, président de la Fédération française bancaire, estimait ainsi récemment qu’il fallait s’interroger sur la nécessité de créer un euro numérique.

Reste que ce nouvel actif pourrait représenter une petite révolution en soi, malgré la méfiance des banques traditionnelles. Quelques années seront cependant nécessaires avant de voir son émergence : la BCE n’envisage pas un réel développement avant quatre ans.

Source : discours de Fabio Panetta (retranscription)

Image : Banque centrale européenne via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

