Ethereum, fort contre le dollar mais faible face à Bitcoin – Analyse ETH du 24/04/2024

Les supports dynamique sur Ethereum on bien tenu, démontrant une nouvelle fois la force de l'actif face au dollar. Face au Bitcoin, c'est plus compliqué, avec la construction d'une déviation potentielle sous les supports. Pour confirmer cette dernière, l'ETH devra surperformer dans les prochaines semaines au risque de s'enliser plus profondément.

Nous sommes le mercredi 24 avril 2024 et l'Ethereum (ETH) s'échange autour des 3 250 dollars.

Ethereum est un actif fort du marché crypto. Il a démontré cet état de fait lors du dernier bear market en conservant des plus bas alignés à la hausse depuis la capitulation de juin 2022 . Il l'a encore montré lors de la correction de mi-avril 2024, première correction significative de ce marché haussier, en conservant sa moyenne mobile hebdomadaire à 20 périodes.

Ces éléments techniques conjugués à des sommets alignés à la hausse sont la définition d'une tendance haussière selon la théorie de Dow. Celle-ci évoque 3 niveaux de tendance : primaire, secondaire et tertiaire, que l'on pourrait représenter avec le graphique ci-dessous.

Graphique du cours de l'Ethereum contre USDT en journalier

La tendance de fond est résolument haussière depuis le lancement du projet. La tendance primaire que l'on pourrait démarrer après la capitulation 2022 est également haussière. Pourtant, le doute s'installe au sein des observateurs du marché, car les graphiques contre Bitcoin ou encore ceux présentant la dominance d'Ethereum visitent des zones extrêmes. Ces données laissent à penser qu'un décrochage est proche.

Faisons le point techniquement !

La spéculation ralentit dans un contexte ou le biais des investisseurs est négatif

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +0,40 % +2,70 % +6,80 % Ethereum/ Bitcoin +2,40 % +1,20 % -4,50 %

Depuis la correction du 14 avril, l'action des prix marque un rebond technique sur une zone support convaincante. Celle-ci est construite par la confluence de plusieurs éléments techniques dont Kijun et moyenne mobile 20 périodes hebdomadaires. Le sentiment sur les réseaux sociaux semble pourtant pessimiste sur cet actif.

ETH est-il vraiment en difficulté ? Que doit-on surveiller sur cet actif ?

La map de liquidités nous indique un équilibre avec une première zone aux alentours des 3 600 dollars au nord et 2 800 dollars au sud. Un second niveau de liquidité serait à aller chercher à 2 400 dollars au sud et 4 100 dollars au nord. À plus court terme, le mouvement de rebond laisse de nombreux creux non revisités qui pourront tôt ou tard faire l'objet d'une chasse si les prix devaient reconstruire plus haut.

Carte des liquidités pour Ethereum



Côté dérivés, nous pouvons constater que le retour des spéculateurs sur le marché se fait en douceur. L'action des prix est positive, pourtant les fundings restent équilibrés et les intérêts ouverts sont stables. Notons toutefois que sur Ethereum en particulier, le long/short ratio démontre un biais psychologique pessimiste avec un déni du rally depuis les 2 200 dollars.

Ce contexte de déni est souvent un terreau fertile pour une reprise haussière, les acteurs cherchant systématiquement à parier à la baisse contre le mouvement. Ces shorts accumulent des liquidités au-dessus des prix donnant du carburant pour plus de hausse en liquidant scrupuleusement chacune des positions. Si le biais est conservé sur Ethereum, nous pourrions voir ce scénario se produire.

État des marchés dérivés sur Ethereum

Ethereum doit valider le rebond en franchissant des résistances

La semaine dernière, nous avons évoqué la zone de réaction clé sur laquelle les prix ont rebondi (Kijun et SMA20 hebdomadaire, conjugué au retracement de FIBO 0.382).

Cette réaction très positive sur des niveaux clés pourrait désormais offrir une belle probabilité de continuation haussière dans le cas d'un franchissement de résistance. La résistance la plus évidente est le top local à 4 100 dollars, qui pourrait rapidement faire décaler le prix en déclenchant les ordres liés aux liquidités qui s'y trouvent.

Nous pourrions toutefois trouver un premier signal positif sur une clôture hebdomadaire au dessus des 3 400 dollars. Une telle clôture validerait une cassure du plus haut de la semaine dernière, ce qui correspondrait également à une réintégration au-delà des 0.618 (3 347,37 dollars) du retracement Fibonnacci du bear market.

Une sortie victorieuse de la zone 0.618 (3 347,37 dollars) à 0.786 du bear (4 016,11 dollars) en reconquérant le top local (autour de 4 100 dollars) donnerait des armes au camp haussier pour viser un objectif les conduisant vers l'ancien ATH à 5 000 dollars. Tous ces éléments positifs seront accompagnés en cas de reconquête des niveaux évoqués ci-dessus par un RSI qui repasse en zone d'accélération haussière.

Le scénario haussier évoqué possède une invalidation claire : franchir les plus bas de la semaine passée (autour de 2 800 dollars) en clôture hebdomadaire. Dans ce cas, la tendance secondaire pourrait se poursuivre à destination des 2 600 dollars dans un premier temps.

Graphique du cours de l'Ethereum contre USDT en hebdomadaire

Concernant la force relative d'Ethereum vis-à-vis du reste du marché, nous sommes dans une situation compliquée puisque l'actif teste ses plus bas. Je conserve le scénario présenté la semaine dernière, qui favoriserait une déviation sous les supports avant de regagner en vélocité.

En effet, l'actif est fort contre le dollar et il est le second actif de ce marché avec un écosystème qui continue à se développer. Il sera probablement le prochain projet dans le giron des institutionnels. Autant d'éléments qui laissent à penser que le mouvement de sous-performance actuel est un excès.

De plus, les divergences RSI présentes depuis plusieurs semaines augmentent les probabilités de succès du scénario de divergence pour Ethereum contre Bitcoin.

Graphique du cours d'Ethereum contre Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, l'ETH d'Ethereum reste haussier et propre dans sa construction. Les niveaux que nous avons testés à la baisse sont les garants de cette continuation à court terme et moyen terme. Un franchissement des plus bas d'avril ouvrirait la porte à une correction plus profonde.

La fin de semaine pourrait être agitée sur les marchés avec le chiffre PCE vendredi. Une reprise des 3 400 dollars serait un signe plus que positif pour Ethereum, quand à l'opposé il faudra tenir les 2 800 dollars.

Alors, pensez-vous que l' ETH puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse technique.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

