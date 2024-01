États-Unis : les entreprises obligées de signaler toutes les transactions de plus de 10 000 $ aux impôts

Aux États-Unis comme en Europe, les services d’impôts surveillent de plus en plus les transactions en cryptomonnaies. Outre-Atlantique, les plateformes d’échange et autres fournisseurs de service sont désormais forcées de signaler les transactions en cryptomonnaies supérieures à 10 000 dollars aux services des impôts. Une mesure qui pourrait cependant être difficile à appliquer.

