Les États-Unis détiennent désormais plus de 8 milliards de dollars en Bitcoin (BTC)

Le gouvernement étatsunien et sa réserve de 194 250 Bitcoins (BTC) surpassent même celle de MicroStrategy. Ainsi, les États-Unis sont maintenant les 1ers détenteurs de Bitcoin au monde. Cet arsenal de 8,45 milliards de dollars provient de saisies, notamment dans l'affaire Bitfinex et la chute du marché noir Silk Road.

Les États-Unis détiennent plus de Bitcoins (BTC) que MicroStrategy

Au fil du temps, les États-Unis ont accumulé une quantité importante de Bitcoins grâce à diverses saisies, faisant d'eux les plus importants détenteurs de Bitcoin au monde avec un total de 194 250 BTC.

C'est grâce à la résolution de l'affaire Bitfinex et au démantèlement du marché noir Silk Road que le gouvernement étatsunien détient aujourd'hui autant de Bitcoins, ces derniers étant aujourd'hui évalués à environ 8,45 milliards de dollars.

Durant le premier semestre de l'année 2023, le gouvernement des États-Unis a vendu à plusieurs reprises des milliers de Bitcoins. À son plus haut, en avril 2022, le gouvernement possédait 213 840 BTC, soit à plus de 10 milliards de dollars.

Total de Bitcoins détenus par le gouvernement des États-Unis et leur valeur en dollars depuis 2021

En novembre 2021, l'Internal Revenue Service (IRS) a saisi 50 676 Bitcoins, soit 3,36 milliards de dollars, appartenant à James Zhong, reconnu coupable de fraude électronique après avoir piraté Silk Road en 2012. Zhong avait exploité une vulnérabilité dans le système de retrait de Silk Road, ce qui lui avait permis de détourner 50 000 Bitcoins.

En 2020, les autorités avaient réussi à identifier Zhong lorsqu'il avait tenté de transférer ses fonds sur une plateforme d'échange pour vendre ses Bitcoins. Au total, le gouvernement a saisi 99 607 BTC liés à cette affaire, représentant près de 4,33 milliards de dollars.

En juillet 2023, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont été reconnus coupables de blanchiment de plus de 120 000 Bitcoins volés à Bitfinex en 2016. Les autorités étatsuniennes avaient alors pu récupérer plus de 108 068 Bitcoins grâce à diverses opérations. Après avoir effectué plusieurs ventes, il leur reste désormais 94 643 BTC d'une valeur de 4,1 milliards de dollars.

Pourquoi le gouvernement ne vend-il pas ses cryptomonnaies ?

Selon différentes annonces publiques, le gouvernement des États-Unis aurait saisi plus de 400 000 Bitcoins depuis 2014 et en aurait vendu environ 200 000 pour 366 millions de dollars, ce qui représente une perte considérable par rapport aux 8,7 milliards qu'ils vaudraient aujourd'hui.

Si le gouvernement garde autant de Bitcoins, c'est parce qu'il doit équitablement indemniser les victimes des fraudes et d'activités criminelles liées à ces saisies. Ces démarches prend plusieurs années et impliquent l'identification précise des victimes et une évaluation minutieuse des dommages subis.

D'autres gouvernements détiennent également des Bitcoins. Selon Forbes, le Bhoutan en possède 621 grâce au minage, le Venezuela 240 grâce à des investissements, et la Finlande 58 issus de saisies, entre autres.

Le Salvador, premier pays à avoir adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale, a investi plus de 100 millions de dollars afin d'acquérir 2793 BTC, les utilisant principalement comme protection contre l'inflation et pour intégrer Bitcoin à son économie.

Enfin, l'Ukraine a reçu, au début du conflit avec la Russie, plus de 54 millions de dollars en donations cryptographiques dont 642 BTC utilisés pour l'achat de matériel militaire.

Source : Forbes

