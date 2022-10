États-Unis : 45 % des moins de 25 ans veulent des cryptomonnaies dans leur épargne retraite

D'après une étude menée par la maison de courtage Charles Schwab, les jeunes américains sont très attirés par les cryptomonnaies. En outre, 45% des moins de 25 ans estiment vouloir intégrer les cryptomonnaies dans leur plan d'épargne retraite, contre seulement 11% des plus de 60 ans.

Les cryptomonnaies en vogue chez les jeunes Américains

Quoi de mieux qu'une vision long terme pour réussir un investissement ? C'est la question rhétorique que se posent de nombreux Américains pour préparer leur retraite. Pour une grande partie des jeunes, la réponse se trouve dans les cryptomonnaies.

D'après une étude réalisée en avril 2022, 45% des moins de 25 ans souhaitent pouvoir investir dans les cryptomonnaies au travers du plan 401(k), le plan d'épargne retraite majoritairement utilisé aux États-Unis.

En parallèle, notons que les millenials, les personnes nées entre 1980 et 1997, ont des résultats sensiblement similaires à la génération Z : 46% d'entre eux espèrent l'intégration des cryptomonnaies dans le 401(k). Au contraire, seulement 11% des plus de 60 ans ont un discours similaire.

Pour leur retraite, les personnes plus âgées sont plus adeptes des investissements traditionnels : 47% d'entre eux ont un compte individuel de retraite (IRA), contre 29% des millenials.

L'écart entre les jeunes et les séniors est le résultat de nombreuses variables. Le faible coût d'entrée du marché des cryptomonnaies, la popularité du sujet, et l'apparition récente de ce secteur sont autant de facteurs qui poussent les jeunes à davantage s'intéresser à ce type d'investissement.

👉 Retrouvez notre fiche complète pour comprendre Bitcoin (BTC)

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

La génération Z et les millennials multiplient leurs façons d'investir

Avec l'évolution des technologies, les façons d'investir se multiplient : les différences générationnelles ne sont pas spécifiques aux cryptomonnaies. En outre, les moins de 40 ans ont tendance à diversifier les plateformes utilisées et les actifs dans lesquels ils investissent.

Figure 1 : les investissements actuels des différentes générations

Tandis que les actions restent l'investissement majoritaire pour l'ensemble de l'échantillon étudié, l'écart se creuse lorsqu'on observe les autres catégories d'actifs.

Au sujet des cryptomonnaies, tandis que 43% de la génération Z et 47% des millenials en possèdent, seuls 4% des plus de 60 ans ont franchi le pas. D'ailleurs, nombreuses sont les catégories d'actifs où la présence des moins de 40 ans est dominante, comme les ETFs et les marchandises.

En conséquence, dans une période de crise économique comme aujourd'hui, les moins de 40 ans se préoccupent de leur capital financier pour améliorer leur avenir.

Un grand nombre d'entre eux ont une vision à long terme sur les cryptomonnaies, où la croissance économique annuelle du secteur n'est plus à prouver.

👉 Sur le même sujet - Enquête cryptomonnaies : 13 % des Canadiens posséderaient du Bitcoin (BTC)

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Sources : Charles Schwab

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.