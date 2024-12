Eric Trump voit le Bitcoin (BTC) parvenir à 1 million de dollars

Le Bitcoin (BTC) pourrait-il franchir le cap de 1 million de dollars ? Oui, selon Eric Trump, le fils du président élu Donald Trump. Retour sur les prédictions d’une famille très pro-cryptomonnaies.

Eric Trump envisage un Bitcoin à 1 million de dollars pour l’avenir

Eric Trump était un des invités de Bitcoin MENA 2024, une conférence qui a eu lieu à Abu Dhabi ce lundi et mardi. Lors de son intervention, le fils du président élu Donald Trump s’est montré très optimiste sur l’avenir du BTC :

« J’ai confiance dans le fait que Bitcoin va atteindre 1 million de dollars. »

Selon Eric Trump, le Bitcoin change le paradigme financier de manière globale et ses effets révolutionnaires se feront sentir dans les années à venir. Pour lui, il s’agit d’un actif global dont tout le monde a besoin :

« C’est une réserve de valeur. C’est une protection contre l’inflation. C’est une protection contre les crises politiques, l’instabilité, les actes de Dieu, les ouragans, les feux, les inondations, les tornades, les gars. C’est pourquoi il est si puissant. »

Le fils de Donald Trump estime que comme toute nouvelle technologie, le Bitcoin prend du temps pour être adopté, mais que la révolution est en cours :

« L’Amérique va être en tête de la révolution numérique. »

La famille Trump vent debout pour les cryptomonnaies

Alors que Donald Trump s’est positionné fermement en faveur des cryptomonnaies lors de sa campagne présidentielle, ses fils ont également fait la promotion du Bitcoin et des autres actifs. Au point de lancer un projet de plateforme d’échange : World Liberty Financial, qui a pour l’instant eu un succès mitigé.

Qu’importe pour la famille Trump, qui reste convaincue du potentiel de hausse du cours du Bitcoin. Cette semaine, une rumeur prête à Donald Trump un souhait que le BTC atteigne 150 000 dollars. On rappelle par ailleurs que le président élu a promis d’intégrer le Bitcoin aux réserves stratégiques des États-Unis.

L’ère qui s’ouvre outre-Atlantique semble donc bel et bien plus rieuse pour le secteur des cryptomonnaies, et pour le Bitcoin en particulier. Ce matin, la plus grande cryptomonnaie atteint 98 100 dollars, pour une capitalisation qui s'élève à 1 940 milliards de dollars.

Source : Bitcoin MENA

Image : Gage Skidmore via Wikimédia Commons (CC BY-SA)

