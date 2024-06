La convention Bitcoin 2024, qui se déroulera aux États-Unis du 25 au 27 juillet, s'annonce comme un événement majeur pour l'avenir du Bitcoin et des cryptomonnaies. Donald Trump pourrait-il prendre la parole lors de ce type d'événement ?

Bitcoin 2024 : plusieurs candidats à la présidentielle comptent prendre la parole



L'ancien président Donald Trump, candidat aux prochaines élections américaines, pourrait prendre la parole lors de la grande convention Bitcoin 2024 qui se déroule à Nashville aux États-Unis.

Bitcoin 2024, un événement organisé par le média Bitcoin Magazine, aura lieu du 25 au 27 juillet, une semaine après la convention nationale républicaine. Il est considéré comme le plus grand événement Bitcoin de l'année.

Donald Trump ne sera pas le seul candidat à participer à la convention. Robert F. Kennedy Jr. devrait y prendre la parole, tout comme l'ancien candidat du GOP Vivek Ramaswamy. Les sénateurs américains Bill Hagerty et Marsha Blackburn devraient également intervenir pendant la convention.

D'autres personnalités controversées figurent souvent parmi les intervenants du rassemblement annuel des bitcoiners. Les années précédentes, l'événement avait accueilli des invités issus de plusieurs horizons, comme le psychologue et auteur canadien Jordan Peterson et l'investisseur Peter Thiel.

Pour l'instant, le président des États-Unis Joe Biden ne participera pas à l'événement Bitcoin 2024, preuve supplémentaire de la divergence d'opinions qui se fait sentir entre Donald Trump et Joe Biden sur les questions de réglementations des actifs numériques aux US.

L'engouement de Donald Trump pour Bitcoin (BTC) et pour les cryptomonnaies est en contraste avec les réticences de Joe Biden à l'égard de cette classe d'actifs. Ainsi, de plus en plus d'investisseurs crypto comptent soutenir ou soutiennent déjà la campagne du candidat Donald Trump.

Donald Trump fait de Bitcoin un thème de campagne

Bitcoin et les cryptomonnaies sont 2 des nombreux sujets sur lesquels Donald Trump a changé de position au cours de cette campagne afin d'attirer de nouveau d'électeurs.

« Je mettrai fin à la guerre de Joe Biden contre les cryptomonnaies, » a-t-il ainsi déclaré lors d'un récent rassemblement dans le Wisconsin. « Nous veillerons à ce que l'avenir des cryptomonnaies et du Bitcoin se fasse en Amérique. »

De l'autre côté, Joe Biden affiche une attitude réservée vis-à-vis de l'essor du Bitcoin et des cryptomonnaies. Cette posture suscite des critiques de la part de certains acteurs du secteur, qui y voient une forme d'hostilité et un frein à leur développement. Il est toutefois important de noter que le parti de Joe Biden n'est pas nécessairement opposé aux actifs numériques.

Il souhaite probablement s'assurer que leur utilisation se déroule de manière responsable et conforme aux réglementations en vigueur. Cependant, sa communication et ses actions ne sont pas toujours perçues de manière positive par les entreprises du secteur, ce qui crée des tensions et des incompréhensions.

Dernièrement, le candidat démocrate semblait s’intéresser de plus en plus au sujet et va participer prochainement à une « table ronde des cryptos ».

Si l'adoption des cryptomonnaies est croissante aux États-Unis, leur influence sur les choix électoraux reste encore floue.

Source : Axios

