Cryptomonnaies : les volumes de transactions ont été divisés par 2,5 sur le dernier trimestre

Les volumes de transactions n'ont jamais été aussi bas depuis plus de deux ans. Rien que sur le dernier trimestre, ils ont été diminués par 2,5 sur les exchanges centralisés. Bien qu'importante, cette chute des volumes ne touche pas toutes les cryptomonnaies de manière égale : les altcoins sont les plus grandes victimes de ce marché baissier.

La chute des volumes de transactions

Malgré la récente hausse du Bitcoin (BTC) aux 30 000 dollars, le secteur des cryptomonnaies fait face à un défi de taille : comment raviver la flamme des volumes de transactions ?

Dans l'un de ses derniers rapports, l'entreprise Kaiko a dévoilé des données concernant les volumes de transactions sur le marché des cryptomonnaies. Pour rappel, le volume d'échange représente le montant total des négociations ayant eu lieu sur une valeur donnée.

Ainsi, selon la société spécialisée dans l'analyse de données, le volume de transactions sur un trimestre est au plus bas depuis l'automne 2020. À noter que ce graphique ne s'appuie que sur les données de 25 exchanges centralisés, dont Binance, Coinbase, Kraken et OKX pour ne citer qu'eux.

Volume de transactions trimestriel sur les exchanges de cryptomonnaies

Avec un volume d'environ 1 750 milliards de dollars par trimestre, le secteur des cryptomonnaies est loin d'avoir perdu tous ses investisseurs. Pourtant, la chute de ces chiffres durant les précédents trimestres témoigne de l'activité financière décroissante du secteur.

En effet, le volume de transactions a été divisé par 4 depuis son plus haut à 8 000 milliards de dollars lors du marché haussier de 2021. De même, entre le premier et le second trimestre de cette année, ces mêmes volumes ont plongé de -250%.

Les volumes sont régulièrement utilisés en analyse technique, l'une de leurs principales fonctions étant de déceler les moments d'euphorie et de calme sur un actif donné.

En outre, ces données démontrent que l'arrivée du marché baissier a fait fuir un certain nombre d'investisseurs, diminuant parallèlement le nombre d'opérations financières sur les exchanges centralisés.

Les altcoins sur le banc de touche

Pour obtenir un examen plus précis de la situation sur le marché des cryptomonnaies, une analyse séparant les deux plus grands actifs du secteur (BTC et ETH) et les altcoins doit être réalisée.

À l'écriture de ces lignes, l'intérêt des investisseurs est concentré sur les deux valeurs ayant la plus grande capitalisation du marché, à savoir le Bitcoin et l'Ether. Sur l'année passée, leur domination sur le marché des cryptomonnaies a significativement augmenté : celle de l'ETH est passée de 15% à 20%, tandis que celle du BTC a enregistré 8% supplémentaires, s'établissant ainsi à 51%.

Dominance du Bitcoin sur le marché des cryptomonnaies depuis un an

Sur le marché des cryptomonnaies, la dominance est un outil offrant une vue d'ensemble sur les actifs ayant la confiance des investisseurs. La hausse de la dominance des deux plus grandes cryptomonnaies au monde démontre que les investisseurs se retirent des altcoins pour aller sur des actifs considérés comme plus fiables.

Concernant les autres cryptomonnaies, à l'exception de quelques narratives et autres outsiders, la majorité d'entre elles n'ont pas profité des hausses successives du Bitcoin et de l'Ether.

Tandis que ces derniers ont réussi à compenser leurs pertes réalisées après la chute de FTX, les altcoins restent dans une tendance baissière, une situation aggravée par les récents discours de la SEC considérant certains de ces actifs comme des titres financiers.

Évolution de la capitalisation du marché des cryptomonnaies sur un an, excluant l'ETH et le BTC

Sur les 12 derniers mois, le Bitcoin a connu une hausse de 57%, tandis que l'Ether se démarque par une croissance de 76%. De leur côté, les altcoins peinent à remonter la pente : après un an, leur capitalisation totale a diminué de 5%.

Par conséquent, l'intérêt autour des cryptomonnaies est inégal entre les différents actifs : lors du marché baissier actuel, les altcoins, considérés comme les valeurs les plus risqués du marché, sont délaissés au profit du BTC et de l'ETH.

👉 Chute des altcoins – Le Bitcoin (BTC) représente désormais la moitié de la capitalisation des cryptomonnaies

Sources : Kaiko, TradingView

