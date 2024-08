Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 26 août au 1er septembre

Les vacances d’été s’achèvent et la rentrée pointe le bout de son nez. Alors que la publication d’indices macro sera épiée par les investisseurs cette semaine, on note également quelques token unlocks d’ampleur. Quelles sont alors les dates à surveiller pour anticiper d’éventuels mouvements ?

Mardi 27 août – PIB en Allemagne et unlock de Yield Guild Games (YGG)

La semaine commence avec une donnée macro du côté allemand. L’évolution du PIB au 2e trimestre sera publiée ce jour. Le pays était devenu la 3e puissance économique mondiale en 2023, derrière les États-Unis et la Chine, dépassant le Japon. Mais son PIB devrait être en recul au 2e trimestre, avec des estimations à -0,1 %.

🌐 Retrouvez toute l’actualité éco et finance

Du côté des cryptomonnaies, on note un token unlock d’ampleur de la part de Yield Guild Games (YGG). Le protocole de location d’actifs liés aux jeux Web3 libérera plus de 14 millions de tokens YGG, soit 3,70 % de l’approvisionnement. Cela correspond à 6,52 millions de dollars au cours actuel.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Mercredi 28 août – Résultats de Nvidia et unlock de SingularityNET (AGIX)

Ce mercredi, les yeux seront rivés vers Nvidia. Le géant des puces électroniques, dont la croissance a été plus qu’explosive ces derniers mois, va publier ses résultats pour le 2e trimestre. Au 1er trimestre, l’entreprise avait engrangé 28 milliards de dollars, et son action avait grimpé en flèche : Nvidia est désormais la société la plus capitalisée au monde.

💡 Comment acheter des actions Nvidia (NVDA) ? Méthode simplifiée 2024

Les résultats de Nvidia seront interprétés comme un indicateur de l’intérêt pour l’IA, qui semble vaciller ces dernières semaines. Par ailleurs, ils pourraient avoir un effet direct sur les cryptomonnaies liées à des projets d’intelligence artificielle, qui sont historiquement affectés par l’évolution de Nvidia.

ÀA ce sujet, on note justement un token unlock pour ce mercredi. SingularityNET (AGIX) va libérer 8,32 millions de tokens, qui représentent 1,58 % de son approvisionnement. Cela correspond à une somme de plus de 4,7 millions de dollars au cours actuel pour le protocole à la croisée de la blockchain et de l’IA.

Jeudi 29 août – Inflation en Allemagne et PIB des États-Unis

Autres données venues d’Allemagne pour ce jeudi : on verra la publication de l’inflation du mois d’août, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Quant aux États-Unis, c’est la 2e estimation du PIB du 2e trimestre qui sera publiée. Le chiffre sera particulièrement surveillé à l’heure où Jerome Powell a confirmé que la Réserve fédérale comptait baisser ses taux… Éventuellement.

Vendredi 30 août – inflation, emploi et autres données en France et en UE

Vendredi sera à nouveau placé sous le signe des données macro, fin de mois oblige. En France, on attend plusieurs chiffes clés : la première estimation de l’inflation d’août, l’emploi salarié au 2e trimestre, les résultats détaillés du PIB du 2e trimestre, ainsi que les dépenses de consommation des ménages en biens de juillet.

Du côté de la zone euro, c’est également l’heure des comptes. L’inflation du mois d’août sera publiée, ainsi que le taux de chômage de juillet. Tout comme aux États-Unis, il est envisagé une baisse des taux d’intérêt de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

Samedi 31 août – florilège de token unlocks (OP, PRIME, MANTA)

Ce samedi, les chasseurs de token unlocks seront servis. Plusieurs projets d’ampleur vont en effet libérer des tokens, à commencer par le layer 2 Optimism (OP). Ce sont plus de 31 millions d’OP qui seront libérés, soit une part conséquente de l’approvisionnement : 2,64 %. Cela correspond actuellement à une somme de 47,95 millions de dollars.

👉 A lire – Optimism : la première solution d’optimistic rollups pour améliorer la scalabilité d’Ethereum (ETH)

Autre unlock à surveiller également du côté de Echelon Prime (PRIME). Le projet de développement de jeux vidéo sur Ethereum libérera 750 000 PRIME. Avec 1,68 % de l’approvisionnement, la somme prévue s’élève à plus de 6,23 millions de dollars.

Enfin, on note aussi l’unlock de Manta Network (MANTA). 1,87 million de tokens seront libérés, soit 0,5 % de l’approvisionnement. Cela correspond à 1,51 million de dollars pour le protocole de création d’applications ZK.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Dimanche 1er septembre – unlock de Sui (SUI)

Ce dimanche, la plateforme de smart contracts Sui va procéder à un unlock particulièrement conséquent. Ce sont plus de 62 millions de dollars en SUI qui seront libérés, soit 64,19 millions de tokens. Cela correspond à 2,47 % de l’approvisionnement.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.